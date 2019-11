MotoGP Valencia 2019 | Qualifiche - Diretta Sky Sport e TV8

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : vola Quartararo. Valentino Rossi tranquillizza : “Sto bene dopo le cadute” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP Valencia 2019 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 VIDEO: LA CADUTA DI Valentino Rossi NELLE FP1 VIDEO IN FIAMME LA DUCATI DI MICHELE PIRRO VIDEO DALL’IGNA: “DIFFICILE CHE LORENZO TORNI IN MotoGP” LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTO3 LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTO2 Valentino Rossi SU JORGE LORENZO: “SAREBBE UN OTTIMO COLLAUDATORE IN YAMAHA” VIDEO ...

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : highlights e sintesi prove libere : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le prove libere della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: il francese Fabio Quartararo ha preceduto nella FP2 gli spagnoli Maverick VInales e Marc Marquez, mentre Valentino Rossi è scivolato all’inizio della seconda sessione, dove non è andato oltre il 14° tempo. Di seguito il VIDEO con gli highlights delle prove libere del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEO ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo precede Vinales. Valentino Rossi : “Ho ampi margini di miglioramento” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP Valencia 2019 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 VIDEO: LA CADUTA DI Valentino Rossi NELLE FP1 VIDEO IN FIAMME LA DUCATI DI MICHELE PIRRO VIDEO DALL’IGNA: “DIFFICILE CHE LORENZO TORNI IN MotoGP” LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTO3 LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTO2 Valentino Rossi SU JORGE LORENZO: “SAREBBE UN OTTIMO COLLAUDATORE IN YAMAHA” VIDEO ...

Gran Premio Valencia MotoGP : dove vedere la gara in TV : Ultimo appuntamento stagionale per il Motomondiale, che si tiene come da tradizione a Valencia. La classe regina ha già decretato ormai da qualche tempo il suo campione e, tanto per cambiare il titolo è andato a Marc Marquez, ma la gara è destinata a restare nella storia per un altro motivo: proprio ieri il compagno […] L'articolo Gran Premio Valencia MotoGp: dove vedere la gara in TV è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Ho commesso due errori stupidi - ma ho ampi margini di miglioramento” : Valentino Rossi si lecca le ferite dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Valencia 2019 della MotoGP. Il “Dottore”, infatti, conclude il suo venerdì sul circuito intitolato a Ricardo Tormo con il 14esimo tempo complessivo ad un secondo da Fabio Quartararo e, non ultimo, con due cadute che hanno rovinato il suo programma di lavoro. Ad ogni modo il nove volte campione del mondo appare convinto dei propri mezzi ai ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Valencia 2019 : “Due problemi alla Ducati ma siamo in top ten. Si poteva fare meglio” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del nono posto nelle prove libere 2 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il pilota della Ducati ha faticato a ingranare ma con una zampata nel finale è riuscito ad agguantare un piazzamento nella top ten della classifica combinata che al momento garantirebbe l’accesso diretto al Q2. Il forlivese ha sofferto non poco nel ...

Sky Sport MotoGP - Diretta GP Valencia (14 - 17 Novembre). LIVE su TV8 : Motomondiale a Valencia per il gran finale di questo 2019. A Sepang è stato assegnato anche l'ultimo Mondiale ancora in palio, quello della Moto2, vinto da Alex Marquez. Sul circuito Ricardo Tormo calcoli e strategie potranno lasciare spazio allo spettacolo. Il primo colpo di scena è arrivato da una conferenza straordinaria giovedì: Lorenzo ha annunciato il ritiro, quella...

Johann Zarco MotoGP - GP Valencia 2019 : “In Honda mi è tornato il sorriso. Ho l’occasione di arrivare su un sedile incredibile” : Il fine settimana del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2019 del Motomondiale, si è aperto con l’annuncio dell’addio di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo lascia vacante uno dei sedili più ambiti del lotto e riapre clamorosamente incredibili scenari per l’anno venturo, soprattutto per un pilota come il francese Johann Zarco che a metà stagione ha rescisso il proprio contratto con KTM e sembrava destinato a ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Valencia 2019 : “Siamo in un ottimo momento - se domenica farà freddo potremo fare bene” : Maverick Vinales chiude con il secondo tempo e con il sorriso il venerdì del Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP. Lo spagnolo della Yamaha si è classificato alle spalle di Fabio Quartararo, ma ha preceduto un rivale ostico come Marc Marquez, confermando come il suo finale di campionato sia decisamente improntato verso l’ottimismo ed i risultati di spessore. Le sue parole al termine della giornata lo sottolineano. “Correre qui al ...

MotoGP – Petrucci ottimista dopo le FP2 di Valencia : “il freddo ha creato problemi ma non siamo messi male” : Danilo Petrucci ha raccolto un 12° posto nelle FP2 di Valencia: il pilota Ducati però resta ottimista in vista dell’ultima gara della stagione Solo un 12° posto per Danilo Petrucci nella seconda sessione di prove libere del Gp di Valencia. Il pilota di Terni ha fermato il cronometro del suo miglior giro sull’ 1:31.455, tempo sicuramente migliorabile ma che lo fa guardare con ottimismo all’ultima gara della stagione: “nel ...

MotoGP – Dovizioso traccia l’obiettivo Ducati a Valencia : “importante stare dietro Vinales e Marquez - hanno il passo migliore” : Andrea Dovizioso chiude al 9° posto la seconda sessione di prove libere di Valencia: il pilota Ducati deciso a stare dietro Vinales e Marquez, i due con il passo migliore La seconda e ultima sessione di prove libere del venerdì di Valencia si conclude con un nono posto per Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati ha riscontrato qualche inconveniente in pista che gli ha impedito di esprimersi al meglio, nonostante la seconda sessione di prove ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : le previsioni meteo. Si correrà sull’asciutto - pioggia impossibile : Il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, si correrà sull’asciutto. Le previsioni meteo della vigilia sono particolarmente chiare e non lasciano spazio a interprestazioni: 0% di possibilità di pioggia sia per le qualifiche del sabato che per la gara di domenica. Le temperature non saranno molto elevate e si aggireranno attorno ai 15 °C nei momenti più caldi ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : risultati e classifica FP2. Quartararo al comando - Dovizioso e Valentino Rossi in grande ritardo : Fabio Quartararo ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il francese ha siglato un perentorio 1:30.735 in sella alla Yamaha del Team Petronas e ha confermato il risultato della FP1 precedendo lo spagnolo Maverick Vinales di 0.148 e l’altro iberico Marc Marquez di 0.239. Le due Yamaha hanno dettato legge e hanno avuto ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Yamaha scatenata - ma che fatica per Valentino Rossi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Si chiude qui, dunque, il venerdì del GP di Valencia. A domani con FP3, FP4 e qualifiche. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata 14.59 Anche la FP2 mette in mostra una ottima Yamaha con Marquez a breve distanza. Rossi chiude solamente 14esimo con una caduta per ogni sessione. Dovizioso si mette in nona posizione senza brillare. 14.57 RIEPILOGO TEMPI ...