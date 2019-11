Villa Maraini-Cri | bonifica a parco Tor Bella Monaca | dobbiamo reagire a degrado

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma –-Cri da sempre presente in strada a Roma nel quartiere di Torper attuare l’ormai universalmente riconosciuta politica di riduzione del danno, in un’area con gravi problemi di abuso di droghe, oltre ad aver salvato piu’ di 2.500 tossicodipendenti da overdose negli ultimi 25 anni ed averne avviati migliaia alle cure, va oltre la sua mission e organizza unadell’area verde che va da viale dell’Archeologia a via di Torper Sabato 16 novembre dalle ore 10. I dati del rapporto mafie nel Lazio 2018 evidenziano che ci sono stati nella Regione n 3.775 arresti a seguito di operazioni antidroga e che a Torc’e’ un 27% di residenti, rispetto al dato regionale, che sono sottoposti a provvedimenti penali. Il contesto in cui si vive e’ uno di quei fattori che possono portare ...