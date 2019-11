Fonte : today

(Di mercoledì 13 novembre 2019) E' stata depositata oggi alla Camera dalla deputata M5s Maria Laura Paxia e stando alle prime informazioni punta a...

novasocialnews : 'Via il Canone Rai': la proposta di legge per eliminare la tassa sulla tv #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - TopChefIT : RT @Mirith_: Ok, così va meglio. Se fosse stato testimonial ci sarebbe stata la rivoluzione ... 'Canone' ?? Chef Rubio cancellato dalla Rai.… - Today_it : 'Via il Canone Rai': la proposta di legge per eliminare la tassa sulla tv -