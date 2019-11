Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “La pista mi piace molto. Ayrton Senna è stato il pilota che più mi ha ispirato” : Non sarà una gara facile per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari dovrà fare i conti con la penalità di dieci posizioni in griglia di partenza nel prossimo GP del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, per la sostituzione della Power Unit n.2 usata ad Austin (Stati Uniti). Il motore era giunto al termine del proprio ciclo di vita e l’impossibilità ad usare il propulsore EVO3 (danneggiato nelle FP3 in Texas) ha ...

F1 - Charles Leclerc penalizzato di 10 posizioni nel GP Brasile 2019! Motore nuovo per la Ferrari - in pista con componenti 2020! : Charles Leclerc cambierà il Motore per il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena a Interlagos nel weekend del 15-17 novembre. Sulla Ferrari del monegasco verrà dunque montata la quarta power unit stagionale e, proprio per questo motivo, il 22enne dovrà scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza visto che il regolamento consente di utilizzare massimo tre propulsori diversi nel corso del ...

Formula 1 – In Brasile una penalità per Leclerc - Binotto svela : “Charles disporrà di una nuova power unit - ma…” : Mattia Binotto pronto per il Gp del Brasile: l’analisi del team principal Ferrari alla vigilia dell’appuntamento di Interlagos Mancano ancora due gare al termine della stagione 2019 di Formula 1. Hamilton, fresco vincitore del titolo mondiale, il suo sesto in carriera, arriva in Brasile più motivato che mai, ma dovrà fare i conti con una Ferrari a caccia di riscatto. Photo4/LaPresse “Arriviamo al penultimo Gran Premio della ...

Formula 1 – Il dolce ricordo di Charles Leclerc : “il Brasile è la patria di Ayrton Senna - la mia ispirazione più grande” : Il Brasile rievoca la figura di Ayrton Senna nella mente di Charles Leclerc: il giovane pilota monegasco ricorda il leggendario pilota carioca e sottolinea le peculiarità più accattivanti della gara di Interlagos La Formula 1 fa tappa in Brasile, terra legata a doppio filo al mondo dei motori grazie alla figura di Ayrton Senna, indimenticabile pilota che ha fatto la storia della disciplina Una leggenda dalla quale vecchie e nuove ...

F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc e il motore ad Interlagos. Probabile la penalità al monegasco - ma con motore 2020? : Il penultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 si avvicina sempre di più. I giochi ormai sono fatti: Lewis Hamilton e la Mercedes campioni del mondo. Un esito, del resto, scontato perché questo campionato era già andato in ghiaccio nel GP d’Ungheria, prima della pausa estiva. Il dominio delle Frecce d’Argento è stato tale che i team nella seconda parte dell’annata hanno sfruttato nella maggior parte dei casi i weekend ...

F1 - Felipe Massa su Charles Leclerc : “Ha un grande talento - può diventare campione del mondo prima di Verstappen” : Charles Leclerc, al suo primo anno in Ferrari, ha colpito tutti per la sua guida e velocità: sette pole position e due vittorie nel Mondiale 2019 di F1, in un anno di dominio delle Mercedes, non sono numeri di poco conto. Per questo, il monegasco ha conquistato il cuore dei tifosi della Rossa e si è meritato anche i favori di chi in F1 ha vissuto una fetta importante della propria esistenza. Ci si riferisce agli ex piloti, ora osservatori ...

Charles Leclerc e Sebastian Vettel : quanto guadagnano i piloti della Ferrari? Grande differenza di stipendio : ma le gerarchie… : Il Mondiale 2019 di F1 volge al termine e i giochi sono fatti: Lewis Hamilton e Mercedes campioni del mondo. Sesto sigillo per il britannico e la scuderia di Brackley, che confermano il loro status di riferimento nel Circus. L’asso nativo di Stevenage, giungendo secondo lo scorso weekend ad Austin (Stati Uniti), ha compiuto un ulteriore passo che lo avvicina ai sette titoli di Schumi. Hamilton, centrando il suo 150° podio in carriera, ha ...

F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc e il possibile weekend in salita ad Interlagos. Si rischia la penalità per la sostituzione della power unit : L’appuntamento di Interlagos (Brasile), sede del prossimo round del Mondiale 2019 di F1, si sta avvicinando. Nel prossimo weekend (15-17 novembre), la Ferrari cercherà di riscattarsi dopo la disastrosa prestazione ad Austin (Stati uniti). La Rossa in Texas è mancata su tutti i fronti: scarsa prestazione in gara, problemi di affidabilità ed errori nel pit-stop. In buona sostanza non ha funzionato nulla nel fine settimana ...

F1 - Charles Leclerc e Sebastian Vettel : lotta per il terzo posto nel Mondiale e per la supremazia in Ferrari. Chi avrà la meglio? : Mancano due gare al termine del Mondiale F1 2019, si tornerà in pista il 17 novembre in Brasile e poi spazio alla grande chiusura del 1° dicembre ad Abu Dhabi. Lewis Hamilton si è già laureato Campione del Mondo conquistando così il sesto titolo iridato in carriera, il compagno di squadra Valtteri Bottas si è matematicamente garantito il secondo posto grazie al successo negli USA: doppietta Mercedes grazie al britannico e al finlandese che sono ...

F1 - Charles Leclerc ha corso ad Austin con 18 cavalli in meno : la power unit 2 era vecchia. Risposta a Verstappen? : Il GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena nell’ultimo weekend, è stato davvero da incubo per la Ferrari: Sebastian Vettel si è dovuto ritirare nel corso dell’ottavo giro a causa del cedimento strutturale della sospensione posteriore destra mentre Charles Leclerc ha concluso con un anonimo quarto posto a 52 secondi di distacco dal vincitore Valtteri Bottas. Il monegasco ha dovuto correre con EVO 2 a causa dei ...

F1 - Charles Leclerc risponde all’attacco di Verstappen : “La Ferrari bara? Non sa quello che dice - parla per nulla” : L’attacco di Max Verstappen contro le Ferrari continua a fare parlare, Mattia Binotto ha risposto per le rime alle pesanti dichiarazioni dell’olandese il quale ritiene che gli scarsi risultati delle Rosse nel GP degli USA siano dovuti al fatto che hanno smesso di barare in seguito alla nuova direttiva della FIA sulle power unit dopo le lamentele avanzate dalla Red Bull riguardo a una presunta irregolarità della stessa Ferrari. Le ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : il team radio della Ferrari a Charles Leclerc dopo il guasto tecnico accusato da Vettel : Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 si è complicato già nel primo giro per la Ferrari con gli enormi problemi di sottosterzo accusati da Sebastian Vettel. Il tedesco ha fatto molta fatica dalle prime curve retrocedendo dalla seconda piazza in griglia alla settima anche alle spalle di Ricciardo e Norris. Pochi giri più tardi Vettel si è ritirato per un cedimento improvviso della sospensione posteriore destra accendendo così un ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : problemi nel pit-stop di Charles Leclerc - sosta lunga per il ferrarista : Probabilmente la peggior domenica dell’intero 2019 per la Ferrari. La scuderia del Cavallino è implosa ad Austin rimanendo fuori dal podio con entrambe le vetture per la prima volta dopo la gara di Barcellona disputata a maggio. Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro per un cedimento strutturale della sua sospensione posteriore destra, mentre Charles Leclerc non ha mai trovato il ritmo per poter competere con i primi 3. Di seguito il ...