Drive Up - Guarda la quarta puntata! - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di sabato 9 novembre 2019) Un sacco di cavalli, a due e quattro ruote, e la consueta dose di sana passione.Up, la trasmissione tv realizzata da Mediaset in collaborazione con la nostra testata, è andata in onda sabato 9 novembre con una puntata davvero ricca. Si parte come sempre da Vairano, dove tra i cordoli della nostra pista questa volta troviamo la Porsche 718 Cayman GTS. Come se la caverà Linda Morselli, modella e influencer, con tanta cavalleria? Basteranno i consigli di DJ Ringo (e del suo fidanzato, un certo Fernando Alonso...) a tenerla a bada? Less is more. Tanti cavalli sono garanzia di divertimento alla guida, ma non è necessario averne una valanga per godersi la strada e la pista. Una conferma su tutte si chiama Lotus Elise. La sportiva inglese, che ha fatto della leggerezza la sua forza, di cavalli ne ha "solo" 220, ma con il suo peso piuma scatta come un fulmine, come ci ...

