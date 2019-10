Brexit di nuovo al bivio.Westminster:no

Il Parlamento britannico ha bocciato il calendario accelerato dei lavori per l'approvazione della legge sullaproposta dal premier Boris Johnson ( 322no e 308sì). Il 'divorzio' dalla Unione europea è dia un: non avverrà entro il 31 ottobre come vorrebbe il premier, conservatore, Johnson che aveva dichiarato che in caso di bocciatura avrebbe convocato le elezioni anticipate. La Commissione europea "si aspetta" che Londra la "informi sui prossimi passi".(Di martedì 22 ottobre 2019)