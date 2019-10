Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) L’errore non è passato inosservato. All’inizio delloche lancia la decima edizione della, a Firenze, Matteoda un. E sui social si è scatenata l’ironia: “Ha fatto come i fantasmi”, “ve lo immaginate nascosto lì dietro mentre trattiene la pancia?”, “ha citofonato a casa di Zingaretti ma non ha ricevuto risposta”. L'articolo La “magia” diper ladal. L’ironia sui social: “Come i fantasmi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : La “magia” di Renzi: nello spot per la Leopolda esce dal portone chiuso. L’ironia sui social: “Come i fantasmi”… - RobertoDiRenzo1 : Tutto vero ... ?????? La magia di Renzi alla Leopolda: esce da un portone chiuso - erpreibboi : @FrajamaMatahari @matteosalvinimi Incredibile ! Questa è la maledizione di Renzi, da Vespa era meravigliato per la… -