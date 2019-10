Il Giornale | De Laurentiis | l’uomo senza diplomazia Ha risanato il Napoli eppure i

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) Su Libero Franco Ordine scrive di Aurelio De Laurentis. Dice che il presidente del“è uno di quei personaggi che, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli”. Ha raccolto ildalle ceneri del fallimento, lo ha reso un rivale della Juve. In più, i conti del club sono in ordine. “Ha una spina in gola: non riscuote la stima e la riconoscenza della sua tifoseria che lo accusa di non aver ancora vinto un trofeo e di applicare al botteghino prezzi fuori mercato”. Il punto debole deldi Deè lo stadio che, nonostante sia stato rimesso a nuovo per le Universiadi, non è adeguato ad accogliere partite di Champions o della Nazionale. Aservirebbe una cordata di imprenditori che fosse pronta a realizzare uno stadio moderno e alternativo. Poi Ordine passa in esame le recenti esternazioni del presidente, che lo confermano ...

