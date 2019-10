Accordi&Disaccordi Nove | l’intervento di Marco Travaglio | “Alla politica servono i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019)entra come ospite fisso di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda tutti i venerdì alle 22.45 su. Con un intervento coordinato dalle domande di Luca Sommi, il direttore de Il Fatto Quotidiano affronterà ogni settimana i temi più attuali del dibattito pubblico. Si parte della discussione sulle manette agli evasori fiscali: “Avendo 11 milioni di evasori non si possono fare 11mila processi, quindi esistono le soglie di punibilità – spiega il giornalista – Il problema è che per Renzi e per la maggioranza del centrosinistra che ha varato quelle soglie, il rubare poco significa fino a 150mila euro per certi casi, fino a un milione e mezzo in altri. Perché un politico lo fa? Per prendere i voti degli evasori fiscali”. “Accordi&Disaccordi” è prodotto da Loft Produzioni per ...

mante : Come scrive Cuzzocrea su Repubblica di oggi il PD e il M5S si apprestano a rinnovare gli accordi con la guardia cos… - matteosalvinimi : Renzi ha tagliato le tasse, assunto poliziotti, fatto accordi internazionali, sconfitto la fame nel mondo, portato… - rossipresidente : Ai #curdi è stato dato l’ultimatum: o entro 5 giorni lasciate gran parte delle vostre terre oppure vi uccidiamo. Vi… -