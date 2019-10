Brindisi | per 10 mesi da sola in ospedale a 92 anni | carabinieri per rintracciare i

Basket - Champions League 2019-2020 : esordio in Lituania per la Happy Casa Brindisi : Comincia da Klaipeda, in Lituania, il cammino della Happy Casa Brindisi nell’edizione 2019-2020 della Basketball Champions League, che oggi pomeriggio (ore 18.00) affronterà i padroni di Casa del Neptunas. Una trasferta insidiosa per i pugliesi, che si presentano comunque a questa partita con il morale altissimo ed in una forma smagliante. In campionato, infatti, Brindisi ha conquistato la sua prima storica vittoria a Milano, superando ...

Enel - 11 richieste di rinvio a giudizio per ceneri della centrale di Brindisi vendute per fare il cemento : “Così risparmiano sulle scorie” : Quelle ceneri andavano divise e solo in parte avrebbero potuto essere vendute per fare il cemento. Invece venivano miscelate anche alle “scorie” e cedute alla Cementir per produrre il calcestruzzo. In questo modo, la società otteneva un ingiusto profitto e risparmiava sullo smaltimento. Con questa accusa la Dda di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio 11 manager di Enel, 7 manager della Cementir (ora Cemitaly) di Taranto e le due ...

Brindisi - carabiniere percorre contromano la statale per Lecce : un morto e due feriti. Era positivo all’alcoltest : Un carabiniere forestale si è messo alla guida ubriaco, ha imboccato contromano una statale e ha provocato un incidente in cui ha perso la vita un uomo e un altro è rimasto ferito. È quanto accaduto la notte tra venerdì e sabato a Brindisi: il militare 34enne, a bordo della sua Bmw, stava percorrendo contromano la statale 613 Lecce-Brindisi per oltre 10 chilometri quando si è scontrato frontalmente con una Renault Clio con a bordo un uomo di 59 ...

Allarme bomba al Tribunale di Brindisi - evacuato per due ore : evacuato questa mattina il Tribunale di Brindisi per quello che si è poi rivelato un falso Allarme bomba. La solita telefonata anonima La solita telefonata anonima al centralino del Palazzo di giustizia ha annunciato, intorno alle 10, la presenza di un ordigno e, come da prassi, l'intera struttura è stata fatta evacuare. Giudici, avvocati, impiegati e comuni cittadini si sono riversati per strada, aspettando che si svolgesse la verifica fatta ...

Brindisi - 87enne denunciato per sfruttamento della prostituzione : Emanuela Carucci A rivolgersi ai carabinieri una nigeriana di 22 anni. L'uomo è stato denunciato anche per detenzione illegale di armi e munizioni È stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per sfruttamento della prostituzione e detenzione illegale di armi e munizioni un uomo di 87 anni a Brindisi. In particolare, ieri sera una donna di 22 anni di origini nigeriane e domiciliata a San Vito dei Normanni (nel Brindisino), ...

Brindisi - incidente nel rione Perrino : auto travolta da treno - paura per quattro donne : paura nel pomeriggio per un incidente a Brindisi: un’auto è stata travolta da un treno sull'attraversamento ferroviario nella zona industriale della città, nel rione Perrino. Fortunatamente in salvo le quattro donne che viaggiavano a bordo del veicolo. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e un’ambulanza.Continua a leggere

Serie A Basket – Jerrels fa felice Pozzecco e Sassari : successo casalingo per Brindisi su Brescia : La tripla di Jerrels regala a Sassari la vittoria sul campo di Trento: Brindisi vince in casa contro Brescia trascinata da un super Adrian Banks La terza giornata della Serie A di Basket si apre con due anticipi davvero interessanti, in grado di tenere compagnia agli appassionati delle palla a spicchi in questo sabato sera. Sassari firma il tris di successi in altrettante gare e si prende la vetta della Serie A grazie alla tripla di ...

Brindisi - investe un bambino e si sente male : entrambi gravi in ospedale - l’uomo operato : Un automobilista di trentasei anni ha travolto un bambino di sette anni all’altezza del parco Cesare Braico a Brindisi. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino e anche il conducente dell’auto è finito in ospedale: l’uomo, cardiopatico, è stato colto da un malore e ha subito un intervento al cuore.Continua a leggere

Basket - Serie A 2019-20 - seconda giornata : Venezia cade a Bologna contro la Fortitudo! Tutto facile per Brindisi - Sassari e Virtus Bologna. : Dopo i due anticipi, nel tardo pomeriggio domenicale si sono giocate cinque partite valide per la seconda giornata della Serie A di Basket 2019-20. Le certezze sono state le vittorie di Brindisi a Roma, di Sassari in casa contro Pesaro, quella della Virtus Bologna a Pistoia e quella di Cremona in casa ai danni di Treviso. La sorpresa assoluta, invece, è stata la vittoria della Fortitudo Bologna, capace di abbattere i campioni in carica di ...

Un elefante a spasso per le strade di Francavilla Fontana - nel Brindisino. FOTO : L’animale si sarebbe allontanato da un circo nelle vicinanze, destando curiosità e apprensione tra i cittadini che lo hanno notato. Per fortuna non ci sono state conseguenze

Brindisi - delitto Giampiero Carvone : ci sono 4 arresti per estorsione verso suo padre : C'è ancora massimo riserbo da parte della Polizia di Stato di Brindisi sui quattro arresti eseguiti stamattina all'alba nel comune capoluogo. La Squadra Mobile, durante un'apposita conferenza stampa tenuta stamane in questura, ha informato che gli arrestati rispondono ai nomi di Giuseppe Lonoce, un 37enne, Stefano Coluccello di 22 anni, Aldo Carone e Eupremio Carone, rispettivamente 22 e 21 anni. Tali soggetti sarebbero imparentati tra di loro e ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : Brindisi rimonta da -18 - batte Cremona e chiude al terzo posto : Va all’Happy Casa Brindisi la finale per il terzo e quarto posto della Supercoppa Italiana, una novità che per la prima volta viene sperimentata al PalaFlorio di Bari. La squadra di Frank Vitucci batte la Vanoli Cremona per 84-87, dopo aver rimontato uno svantaggio che all’intervallo era di 18 punti. Dietro il fondamentale contributo di Darius Thompson, che arriva a quota 17 quest’oggi, riveste un ruolo importantissimo il ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : Venezia batte Brindisi e va in finale dove ritrova Sassari dopo i playoff scudetto : In una seconda semifinale di Supercoppa Italiana piena di repentini capovolgimenti di fronte l’Umana Reyer Venezia ha battuto per 78-73 l’Happy Casa Brindisi, per la delusione del pubblico del PalaFlorio di Bari. Inizio da incubo per i campioni d’Italia e da sogno per i “quasi padroni di casa” che vanno subito sul 9-2 e chiudono il primo quarto sul 19-6 piazzando un altro allungo di 8-0, la mattanza va avanti fino a quando il secondo quarto è ...