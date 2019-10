Sanremo 2020 | Amadeus cede a Marco Liorni la finale dei Giovani

Giordana Angi verso Sanremo 2020 : Ho sognato Britney Spears a 11 anni : Dopo essere diventata una protagonista della finale disputatasi alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, segnata dal trionfo di Alberto Urso, Giordana Angi, è tornata a stupire i suoi fan, rilasciando a Verissimo alcune indiscrezioni sul conto della sua vita privata e non solo. Incalzata dalle domande della conduttrice Silvia Toffanin, l'ex allieva di Amici e attualmente coach della squadra bianca ad Amici celebrities ha fatto ...

Amici Maria De Filippi - ex allieva vuole Sanremo 2020 : “Non ero pronta” : Amici di Maria De Filippi, ex concorrente rompe il silenzio: “Non ero pronta per la partecipazione” Guya Canino, figlia del cantante Alessandro Canino, ha rilasciato un’intervista a Vero Tv in cui ha parlato della sua vita, della sua carriera, della sua partecipazione ad Amici e del suo grande sogno nel cassetto. E a proposito del talent di Maria De Filippi, la Canino ha confessato: “Non dimenticherò mai la ...

Elena Santarelli e Marco Liorni a Sanremo 2020? L’ipotesi Dopofestival : Marco Liorni condurrà il Dopofestival di Sanremo 2020 con Elena Santarelli? L’indiscrezione E’ stato il settimanale Vero a lanciare il rumor: secondo la nota rivista, pare che Marco Liorni, già conduttore di Italia Si nonché ex padrone di casa di Reazione a Catena, a febbraio potrebbe raddoppiare i suoi impegni su Rai1 approdando in quel di Sanremo 2020, come conduttore del Dopofestival. Come appena detto, la notizia non è altro che ...

Anticipazioni Sanremo 2020 - tra i nomi dei possibili cantanti big Alberto Urso a Elodie : Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda da febbraio 2020 su Rai 1. Al timone della storica kermesse musicale, giunta alla sua 70° edizione ci sarà Amadeus, che in queste settimane si sta godendo anche il grande successo dal punto di vista degli ascolti con Soliti Ignoti, in onda nell'access prime time della rete ammiraglia. Sulle pagine del settimanale 'Spy' sono stati annunciati quelli che ...

Sanremo 2020 : svelati i nomi dei possibili cantanti in gara : Manca ancora qualche mese all’inizio del Festival di Sanremo 2020, ma è già iniziato il toto-nomi per i cantanti in gara. Sul settimanale Spy, Gabriele Parpiglia ha svelato la lista degli artisti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston grazie ad Amadeus. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo è ancora all’opera, ma avrebbe già iniziato le trattative per realizzare un grande sogno: portare al Festival Lady Gaga. Il ...

Giordana Angi a Verissimo : ‘Se mi vedrete a Sanremo 2020 vorrà dire che è andata bene’ : Continua ad ottenere molto successo l’artista Giordana Angi, che si è classificata seconda nell'ultima edizione di Amici. La cantautrice che attualmente fa parte della prima edizione del programma Amici in versione vip sempre ideato da Maria De Filippi, di recente è stata ospitata a Verissimo. L’intervista della coach della squadra bianca essendo stata registrata come accade di consueto, verrà trasmessa su Canale 5 domani sabato 12 ottobre 2019. ...

Sanremo 2020 - Amadeus piazza la ‘bomba’ : sarà un festival mai visto prima : Sanremo 2020 si avvicina e aumentano le indiscrezioni. Quello che Amadeus starebbe preparando sarebbe un festival mai visto prima. Le prime indiscrezioni riguardano i cantanti, dato che il conduttore punterebbe ad avere un vero e proprio “Tris d’assi”. Secondo le indiscrezioni di “Spy” Amadeus vorrebbe sul palco Alberto Urso, vincitore la scorsa stagione del talent show “Amici”, giovane tenore molto apprezzato dal pubblico e dalla ...

Amadeus vuole Lady Gaga a Sanremo 2020 : trattative in corso : Continuano i rumors sul prossimo Festival di Sanremo e, secondo recenti indiscrezioni, Amadeus avrebbe chiesto alla Rai di iniziare le trattative per portare Lady Gaga sul palco del Teatro Ariston. A rivelare la notizia bomba è il settimanale Spy, che racconta il tentativo del nuovo direttore artistico della kermesse musicale di portare sulla riviera ligure una delle cantautrici internazionali e attrici di maggiore successo. Ripristinati gli ...

Amadeus sogna un Sanremo 2020 da Oscar. Le prime indiscrezioni - : Carlo Lanna Ci sono i primi nomi degli artisti in gara a Sanremo 2020, Amadeus sogna Al Bano ed Elettra Lamborghini ma è fra gli ospiti che si pensa in grande Fervono in preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, la prima che vede alla conduzione il celebre Amadeus. Ancora non c’è nessuna conferma ma, secondo il settimanale Spy, il conduttore sta pensando a un’edizione dal grande respiro, con talenti giovani e ...

Sanremo 2020 - anticipazioni : Amadeus vuole Al Bano : Amadeus vuole Al Bano Carrisi a Sanremo 2020. L’anticipazione che riguarda il Festival arriva dal settimanale Spy, secondo cui il direttore artistico della kermesse vorrebbe portare sul palco il cantante di Cellino San Marco. In coppia con Al Bano potrebbe arrivare anche Romina Power, come aveva anticipato lui stesso qualche giorno fa. In una lunga intervista Carrisi aveva svelato il desiderio di cantare all’Ariston insieme ...

Canta i Maneskin con il linguaggio dei segni e Amadeus lo invita a Sanremo 2020 : Amadeus ha scelto di invitare al Festival di Sanremo 2020 un concorrente de I Soliti Ignoti che ha inCantato il pubblico Cantando nel linguaggio dei segni. Uno dei concorrenti de I soliti ignoti ha ammaliato talmente tanto Amadeus che il conduttore ha deciso di invitarlo per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2020.Marco, 36 anni, originario di Nettuno, è riuscito ad inCantare il conduttore e il pubblico in studio interpretando e ...