Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Tantissimi appassionati giunti da 62 paesi per pedalare nella Capitale su strade chiuse al traffico. Dopo il traguardo tutti i ciclisti si sono ritrovati al Villaggio Expo al Circo Massimo. Fabio Cini e Natalia Shuvalova i vincitori di questa edizione All’alba di questa mattina, mentre il primo sole illuminava lo scenario unico dei Fori Imperiali e il Colosseo, tantissimi cicloamatori, amici e famiglie hanno preso il via dell’ottava edizione della. Con il sole che iniziava a splendere su, amatori, ciclisti esperti e neofiti della bicicletta hanno sfilato insieme nel centro disu strade interamente chiuse al traffico dando vita ad un serpentone dai riflessi rossi e gialli, come le maglie di questa edizione, che ha toccato i simboli della Capitale tra il Colosseo, i Fori Imperiali, il centro di, l’Appia Antica e l’Arco di Druso. Tanti i ...

RuoteAmatoriali : Granfondo Campagnolo Roma: una grande festa del ciclismo - doformichelli : RT @rotafixa: Come è possibile rovinare la granfondo di roma? Ci sono riusciti - rotafixa : Come è possibile rovinare la granfondo di roma? Ci sono riusciti -