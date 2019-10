Italia-Grecia - 2-0 : raddoppio di Bernardeaschi : Sono attesi in 60mila all?Olimpico per la Nazionale che fa la prova generale per Euro 2020. A Roma il prossimo 12 giugno la gara inaugurale del torneo itinerante. La promozione è da...

Italia-Grecia 1-0 live - Jorginho porta avanti gli Azzurri! : Italia-Grecia live– Scendono in campo Italia e Grecia per le qualificazioni all’Europeo del 2020. Agli Azzurri servono quattro punti per certificare il passaggio alla fase finale, ma potrebbe bastare anche una vittoria oggi (in caso di sconfitta della Finlandia in Bosnia o di mancato successo dell’Armenia in Liechtenstein). La Nazionale torna a giocare all’Olimpico. Grande risposta del pubblico sugli spalti e grande ...

Live Italia-Grecia 1-0 Rigore : a segno Jorginho!

Italia-Grecia - 1-0 : sblocca Jorginho su rigore

LIVE Pagelle Italia-Grecia 1-0 - i voti degli azzurri in DIRETTA : Jorginho segna di rigore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 1-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata. D'Ambrosio 6: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3. Bonucci 6 : Prova con i lanci lunghi a trovare i compagni, troppo lunghi. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Folate offensive nella fascia sinistra, manca il passaggio finale. Barella 6: il ...

Italia-Grecia 0-0 live - Immobile vicino al gol! : Italia-Grecia live– Scendono in campo Italia e Grecia per le qualificazioni all’Europeo del 2020. Agli Azzurri servono quattro punti per certificare il passaggio alla fase finale, ma potrebbe bastare anche una vittoria oggi (in caso di sconfitta della Finlandia in Bosnia o di mancato successo dell’Armenia in Liechtenstein). La Nazionale torna a giocare all’Olimpico. Grande risposta del pubblico sugli spalti e grande ...

Italia-Grecia - 0-0 : Paschalakis salva su Immobile

LIVE Pagelle Italia-Grecia 0-0 - i voti degli azzurri in DIRETTA : spreca Insigne da buona posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 0-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata. D'Ambrosio 6: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3. Bonucci 6 : Prova con i lanci lunghi a trovare i compagni, troppo lunghi. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Folate offensive nella fascia sinistra, manca il passaggio finale. Barella 5.5: il ...

Italia-Grecia 0-0 live - iniziato il secondo tempo! : Italia-Grecia live– Scendono in campo Italia e Grecia per le qualificazioni all’Europeo del 2020. Agli Azzurri servono quattro punti per certificare il passaggio alla fase finale, ma potrebbe bastare anche una vittoria oggi (in caso di sconfitta della Finlandia in Bosnia o di mancato successo dell’Armenia in Liechtenstein). La Nazionale torna a giocare all’Olimpico. Grande risposta del pubblico sugli spalti e grande ...

Italia-Grecia - 0-0 : comincia la ripresa - nessun altro cambio

LIVE Pagelle Italia-Grecia 0-0 - i voti degli azzurri in DIRETTA : centrocampo lento e poco mobile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 0-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata. D'Ambrosio 6: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3. Bonucci 6 : Prova con i lanci lunghi a trovare i compagni, troppo lunghi. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Folate offensive nella fascia sinistra, manca il passaggio finale. Barella 5.5: il ...

Infortunio Chiesa - il centrocampista della Fiorentina si ferma durante Italia-Grecia : Infortunio Chiesa – Si sta giocando Italia-Grecia. Tegola per gli Azzurri, ma soprattutto per la Fiorentina. Federico Chiesa si è dovuto arrendere ad un problema muscolare accusato poco prima del 40′. L’esterno della Nazionale e dei viola si è infortunato al flessore durante uno scatto sulla fascia destra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’entità del problema. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Italia-Grecia - 0-0 : esce Chiesa per un guaio muscolare - entra Bernardeschi