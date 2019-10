Roma | tassista offende il sindacalista Aboubakar Soumahoro

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Marco Della Corte L'episodio è accaduto nella mattina del 9 ottobre 2019, ildei braccianti ha raccontato quanto accadutogli su Twitter: "Questa ingiustizia va denunciata" Aboukabar, conosciuto come ildei braccianti, ha raccontato su Twitter l'episodio accadutogli nella mattinata del 9 ottobre 2019 a: "'Tu sali davanti o non entri nel mio taxi", mi ha detto questa mattina aun'autista. Pochi minuti dopo, ha fatto accomodare sui sedili posteriori due passeggeri visibilmente italiani".è noto per combattere in nome dei diritti dei lavoratori sfruttati nei campi. Ilitalo-ivoriano non si è fermato qui ed ha aggiunto: "Questa ingiustizia va denunciata: non rappresenta migliaia di tassisti che lavorano con fatica e professionalità". TU SALI DAVANTI O NON ENTRI NEL MIO TAXI, mi ha detto questa mattina a...