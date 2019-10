Ascolti di Rocco Schiavone 3 | un ritorno sottotono per il vicequestore nonostante le

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Una partenza in sordina per3, che non riesce a competere con i buonidell'anno passato.le repliche della seconda stagione, trasmesse fino alla scorsa settimana per rinfrescare la memoria al pubblico, la serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini ha registrato numeri in calo. La prima puntata ha raccolto davanti allo schermo 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share - lo scorso anno, l'episodio 7-7-2007 aveva totalizzato 3.172.000 spettatori e uno share del 13.09%. Probabilmente buona parte del pubblico ha preferito sintonizzarsi su Rai1 con Arrivano i Prof, film con Lino Guanciale e Claudio Bisio, che ha conquistato 3.026.000 spettatori pari al 13.5% di share, vincendo così la prima serata. Sul web, gli utenti hanno commentato il primo episodio di3 aggiungendo opinioni al riguardo. Qualcuno incolpa il leggero calo del ritmo ...

