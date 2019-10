Le foto del principe Harry e Meghan Markle in Africa

Fondi russi alla Lega - nei cellulari di Savoini e Meranda le foto dell’accordo del Metropol : Una foto, trovata sui cellulari di Gianluca Savoini, Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, ritrarrebbe un foglio di carta nel quale vengono inquadrati i termini dell'accordo raggiunto all'hotel Metropol di Mosca tra la Lega e i funzionari russi. Nella foto vengono riportate le percentuali da dividere tra la Lega e la russia.Continua a leggere

Orrore in Sardegna - bracconieri uccidono una delle prime aquile di Bonelli reintrodotte nell’isola [foto] : L’atto di bracconaggio, penalmente gravissimo e rilevante, mette a rischio l’esito di un progetto internazionale di conservazione della specie, che vede il coinvolgimento di Commissione Europea, Regione Sardegna, ISPRA, Forestas, Corpo Forestale Regionale, GREFA Spagna, Parco Regionale di Tepilora. Si attendono gli esiti delle attività investigative in corso Si chiamava Tepilora l’aquila ritrovata morta vicino al lago di Monte Pranu nel Sulcis. ...

I giovani al centro del mondo Trapani : valorizzazione e nuovi progetti per il centro sportivo [foto] : I giovani al centro del mondo Trapani Calcio. E’ il progetto avviato dalla Società granata, che punta non solo a porre l’attenzione nei confronti del vivaio del Trapani e ad aprire le porte alle realtà calcistiche locali, ma anche a valorizzare il centro sportivo Roberto Sorrentino, sede operativa del Settore giovanile, riqualificando il territorio con l’obiettivo di creare una multi centralità. “Stiamo sviluppando un programma organico, ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin - le foto del secondo matrimonio : Sposi non una, bensì due volte. A un anno esatto dalla fulminea e segretissima cerimonia civile in tribunale, a New York, Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno deciso di bissare, con un secondo matrimonio, altrettanto blindato ma decisamente più romantico.I due piccioncini si sono rigiurati amore eterno in Carolina del Sud, davanti a parenti e selezionatissimi amici. Poco più di 150 invitati, compresi Alec Baldwin e Kendall Jenner, nel ...

Ecco i primi due scatti di prova della fotocamera da 108 megapixel di Xiaomi Mi MIX Alpha : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli annunciati nel corso del 2019, merito del suo design assolutamente fuori dal comune. Tra i punti di forza di tale device e sui quali si è soffermato molto il produttore vi è anche il comparto fotografico, che può contare su un sensore principale da 108 megapixel e nelle scorse ore su Weibo sono stati pubblicati i primi scatti di prova realizzati con lo ...

L’Atalanta ci mette il cuore ma non basta : blitz nel recupero dello Shakhtar - finisce 1-2 [foto] : Atalanta-Shakhtar live – Si è conclusa la partita di Champions League tra Atalanta e Shakhtar, si è giocato il secondo match della fase a gironi. Partita a viso aperto per le due squadre, grande partita per gli uomini di Gasperini dal punto di vista dell’intensità e del gioco, errori in fase realizzativa che hanno pesato dal punto di vista del risultato, gli ospiti hanno giocato una partita prettamente difensiva ed il gol del ...

Gli adolescenti italiani sono supersedentari e bevono troppo alcol - la fotografia dell'Istituto superiore di sanità : Rapporto Iss sui ragazzi fra gli 11 e i 15 anni: il 20-30% salta la colazione, meno di uno su 10 fa un'ora di moto al giorno come raccomandato dall'Oms. E l'anno scorso il 40% dei 15enni ha fatto ricorso alle abbuffate alcoliche, il cosiddetto "binge drinking"

Auto cinesi - I modelli in vendita in Italia foto GALLERY : A Pechino, la Cina celebra oggi i 70 anni dalla costituzione della Repubblica Popolare. Sebbene leconomia stia rallentando, anche a causa della disputa tariffaria con gli Stati Uniti, il Paese del dragone continua a esercitare la propria leadership a livello globale. Soprattutto nel settore Auto, di cui è il primo produttore al mondo: l'anno scorso, infatti, sono state assemblate circa 23,5 milioni di vetture. Le quali, poco a poco, stanno ...

Le foto della più grande parata militare mai organizzata in Cina : È stata organizzata a Pechino per festeggiare i 70 anni del governo comunista, e del discorso di Mao che lo aprì

Alluvione Messina - dieci anni dopo : i lavori di messa in sicurezza del territorio. foto : Il 1 ottobre 2009 una colata di fango distrusse Giampilieri e Scaletta Zanclea. Oggi quegli stessi borghi sono stati messi in sicurezza ma si sono svuotati. Tra le opere più importanti realizzate il canale fugatore, in grado di controllare l’acqua a Giampilieri

“Woodstock e altri - Cinquanta foto di pace - amore e musica” : apre a Firenze una mostra per ricordare il rock del 1969 : Il 1969, un anno irripetibile per il rock, rivive in oltre 50 scatti: apre il 3 ottobre a Firenze la mostra Woodstock e gli altri. Cinquanta foto di pace, amore e musica, firmata dall’americana Amalie R. Rothschild. L’occasione è il 50° anniversario del Festival di Woodstock, che si svolse dal 15 al 18 agosto 1969 a Bethel, nello Stato di New York e richiamò la partecipazione di centinaia di migliaia di persone. Si esibirono i maggiori ...

Alberto Urso di Amici : boom di like per la foto del bacio a Maria De Filippi : Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici, è da poco tornato nella scuola più famosa della tv ma in veste di coach. Il giovane tenore è infatti stato scelto da Maria De Filippi come coach di una delle due squadre di vip che si sfidano ad Amici Celebrities. Alberto nella squadra blu, Giordana Angi, altra ex protagonista dell’ultima edizione del talent di Maria, in quella bianca.\\ Ogni sabato sera i due team si sfidano sul palco e nel corso della ...

MotoGp – Valentino Rossi sempre in forma grazie agli allenamenti con i giovani dell’Academy : sfida sulla motocross in vista della Thailandia [foto] : Valentino Rossi non si ferma mai: allenamento sulla moto da cross per arrivare in formissima al Gp della Thailandia Pausa terminata, per i piloti della MotoGp è tempo di tornare in pista: i campioni delle due ruote iniziano il loro tour extra-europeo, partendo dalla Thailandia, dove si correrà domenica mattina. In attesa di tornare in pista, però, i piloti non sono di certo rimasti con le mani in mano. Valentino Rossi, come sempre, ha ...