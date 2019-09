Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Saremo tutte-nere per un giorno. Questi saranno i colori che caratterizzeranno idell’aidi, la Nazionale femminile indosserà le particolari creazioni di Sigoa nel turno di qualificazione in programma sabato 5 ottobre (le azzurre scenderanno in pedana alle ore 09.00). La nuova collezione usa queste particolari tonalità cromatiche, ilnon è mai stato un colore di riferimento per il nostro Paese ma l’azienda di Lissone ha voluto osare e ha pensato a qualcosa die unico per creare un impatto di rilievo a Stoccarda. Tenuta da combattimento per le ragazze del DT Enrico Casella che inseguono la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Giorgia Villa e compagne hanno tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa: le nostre Fate cercheranno di illuminare la scena irradiando la Hanns Martin ...

OA_Sport : Ginnastica artistica, Mondiali 2019: Italia col body giallo-nero! Creazione particolare per la qualifica. Come si v… - halebssmile : Dal 4 al 13 ottobre ci saranno i mondiali di ginnastica artistica. Guardateli perché sarà uno spettacolo. Non ringraziatemi?? - giorgiovascotto : RT @IlMici8: Un collega ad una collega “Pensa che c’è un bambino che gioca con il nastro da ginnastica artistica ed ha lo zaino con le pail… -