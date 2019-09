Formula 1 – Mercedes | Toto Wolff spera nella pioggia | “le Ferrari ci mangeranno se…”

Formula 1 – Terminate le Fp2 a Sochi : Verstappen il più veloce in Russia - Leclerc davanti alle Mercedes [TEMPI] : Verstappen più veloce di tutti nelle seconde libere del Gp di Russia: bene Leclerc e Bottas E’ terminata la prima giornata in pista per i piloti della Formula 1: al termine delle Fp2 è il nome di Max Verstappen a spiccare in vetta nella classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha fermato il crono sull’1.33.162, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Bottas. Quarto invece Lewis Hamilton, ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Russia : Leclerc porta la Ferrari davanti a tutti - Mercedes già staccate [TEMPI] : Il pilota monegasco comincia al meglio la prima sessione di prove libere del Gp di Russia, chiudendo al comando davanti a Verstappen e Vettel. Mercedes già staccate Charles Leclerc firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, il pilota monegasco ferma il cronometro sull’1:34.462, precedendo di soli 82 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Lapresse Prestazione solida per il giovane driver ...

Formula 1 - la Ferrari punta al poker in Russia : le notizie che arrivano da casa Mercedes sono… esaltanti : Il team di Brackley non ha in programma alcuno sviluppo per il Gran Premio di Sochi, dunque la monoposto sarà pressoché identica a quella che ha deluso a Singapore Tre vittorie di fila dall’inizio della seconda parte di stagione, un en-plein sognato in casa Ferrari e avverato grazie alle super prestazioni di Leclerc e Vettel. Lapresse Dopo il bis del monegasco a Spa e Monza, il tedesco è tornato a trionfare a Singapore davanti al ...

Formula 1 - Binotto avverte la Mercedes : “impazienti di capire come si comporteranno a Sochi i nostri sviluppi” : Il team principal della Ferrari ha parlato in vista dell’appuntamento russo, sottolineando di essere impaziente di valutare la propria competitività Il fine settimana eccellente di Singapore è ormai alle spalle, la Ferrari si concentra adesso sul prossimo Gran Premio di Russia, arrivato alla sesta edizione. LaPresse Un circuito non propriamente favorevole al Cavallino, anche se i pronostici lasciano il tempo che trovano, come ...

Formula 1 – Toto Wolff bacchetta la Mercedes : “tanti errori ci sono costati la pole. La Ferrari non stupisce. E su Leclerc…” : La Ferrari strappa, a sorpresa, la pole alla Mercedes in quel di Singapore: Toto Wolff analizza cosa sia andato storto nelle qualifiche di Marina Bay La pole position di Singapore sembrava già assegnata alla Mercedes, ma un nuovo numero da campione di Charles Leclerc ha strappato la prima posizione in griglia a Lewis Hamilton, regalando alla Ferrari la terza pole nelle ultime tre gare. Nel post qualifiche, ai microfoni di Sky Sport, Toto ...

Formula 1 - Vettel ammette il ritardo della Ferrari : “il pacchetto funziona - ma per stare dietro alla Mercedes…” : Il pilota della Ferrari ha ammesso di essere in ritardo rispetto alle Mercedes, sottolineato però di essere fiducioso in vista delle qualifiche Sebastian Vettel ha cominciato in maniera positiva il fine settimana di Singapore, il tedesco ha chiuso infatti nella top-3 in entrambe le sessioni di libere, confermando l’attuale competitività della Ferrari. Photo4/LaPresse Il nuovo pacchetto portato a Marina Bay dal Cavallino ha sì ...

Formula 1 - Bottas rovina le sue FP1 : Mercedes stampata contro le barriere a Singapore [VIDEO] : Il pilota della Mercedes è finito contro le barriere nel corso della prima sessione di prove libere a Singapore, distruggendo la sua monoposto Non comincia benissimo il fine settimana di Singapore per Valtteri Bottas, il pilota finlandese infatti è finito a muro nel corso della prima sessione di prove libere, distruggendo la propria monoposto. Un errore alla curva 19 del circuito di Marina Bay costato carissimo al driver di Nastola e alla ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Singapore : Verstappen alza la voce a Marina Bay - Vettel e le Mercedes inseguono [TEMPI] : Il pilota della Red Bull davanti a tutti nella prima sessione di libere a Singapore, alle sue spalle si piazzano Vettel e le due Mercedes di Hamilton e Bottas Si chiude nel segno della Red Bull la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, Max Verstappen fa segnare il miglior tempo fermando il crono sull’1:40.259. Lapresse Una prestazione convincente quella dell’olandese, abile a mettersi alle spalle la ...

Formula 1 - la Ferrari guarda in casa Mercedes : Binotto pronto a ‘scippare’ una talento a Toto Wolff : Il team principal della Ferrari sta scandagliando il mercato per cautelarsi in caso di sorprendente addio anticipato di Vettel, l’ultimo nome finito sulla lista di Binotto è quello di George Russell Nonostante Sebastian Vettel abbia confermato la sua permanenza in Ferrari anche nella prossima stagione, Mattia Binotto non smette di scandagliare il mercato piloti per evitare di rimanere a mani vuote nel caso in cui il tedesco cambi ...

Formula 1 - Red Bull e Mercedes all’attacco : avanzati dei dubbi sulla legalità del motore Ferrari : Secondo le due scuderie, la Ferrari avrebbe violato il regolamento nella costruzione della power unit 2019, considerata troppo superiore rispetto a quelle dei rivali La supremazia mostrata dalla Ferrari a Spa e Monza, con le vittorie ottenute da Leclerc davanti alle Mercedes, ha fatto storcere il naso sia alla Red Bull che al team campione del mondo. Photo4/LaPresse Il motore delle monoposto del Cavallino non convince appieno, considerando ...

Formula 1 - Toto Wolff non vuole sentir parlare di Mercedes favorita : “Singapore non è una corsa di casa per noi” : Il team principal della Mercedes è convinto che ci sarà da sudare a Singapore, pista che non considera di casa per la propria scuderia A Brackley sapevano che il ritorno dalla sosta estiva non sarebbe stato semplice, ma comunque la Mercedes è riuscita a limitare i danni sia a Spa che a Monza, aumentando il proprio divario su Ferrari e Red Bull. Photo4/LaPresse La pista di Singapore sembra adesso sposare al meglio le caratteristiche della ...

Formula 1 - Williams e Mercedes insieme fino al 2025 : La Williams ha annunciato che continuerà a usare le power unit Mercedes-Benz fino alla fine del Mondiale di Formula 1 2025. Questo accordo a lungo termine mette fine ai rumors di un potenziale passaggio alla motorizzazione Renault, come si è vociferato a lungo durante la pausa estiva. Il team diretto da Claire Williams continuerà a produrre anche la trasmissione.insieme dal 2014. Le unità di potenza realizzate a Brixworth dalla Mercedes-AMG High ...

Formula 1 - la Mercedes non usa giri di parole : “frustrante non riuscire a superare Leclerc a Monza” : L’ingegnere capo della Mercedes è tornato a parlare del Gp di Monza, ammettendo tutta la frustrazione provata nello stare dietro a Leclerc Sono passati ormai alcuni giorni dal Gran Premio di Monza, che ha consegnato alla Ferrari una vittoria che mancava da troppo tempo. Charles Leclerc ha concesso il bis, piazzando la seconda zampata dopo quella di Spa, dove aveva ottenuto il primo successo in carriera. Photo4/LaPresse Proprio la ...