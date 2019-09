Europei Volley 2019 – L’Italia non lascia scampo alla Turchia | gli azzurri staccano il

Fonte : sportfair

(Di domenica 22 settembre 2019) La Nazionale del ct Blengini supera agevolmente la, guadagnandosi la possibilità di sfidare nei quarti di finale la Francia La Nazionale Italiana di pvolo maschile si qualifica per i quarti di finale dei Campionati, in corso di svolgimento in Francia. Nel match di Nantes, glisuperano la3-0 con i parziali 25-22 25-18 25-21. Una vittoria agevole per gli uomini del ct Blengini, che si guadagnano così la possibilità di affrontare la Francia per un posto in semifinale, avversario già affrontato mercoledì scorso nell’ultima gara del girone preliminare, conclusa 3-1 per i transalpini. La sfida dei quarti è in programma martedì sera alle 20.45, nuovamente nella cornice di Nantes.L'articolo– L’Italia non, gliil pass per i quarti di finale ...

