Governo | Catalfo | «Il Jobs Act non è da cancellare Migliorerò il Reddito | Quota 100

Chi è Nunzia Catalfo il nuovo Ministro del Lavoro del Governo Conte Bis : Chi è Nunzia Catalfo il nuovo Ministro del Lavoro del governo Conte Bis Il Conte bis è ufficialmente nato: dopo aver sciolto la riserva, Conte è salito al Quirinale nella mattinata del 5 settembre con tutta la squadra dei ministri. Ovviamente ci sono molte novità rispetto all’esecutivo anteriore, sostenuto da una maggioranza diversa. La stessa squadra dei 5 Stelle è cambiata: tra le uscite illustri, Danilo Toninelli (MIT) e Giulia ...

Governo : Zafarana (M5S) - ‘Catalfo porrà fine a troppe storture a politiche lavoro’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro all’amica Nunzia, donna di grandissimo valore, portavoce competente e instancabile, madrina del reddito di cittadinanza, promotrice di tantissime istanze in favore e tutela dei lavoratori”. Così la deputata regionale siciliana Valentina Zafarana. “Sono certa che con te come Ministro finalmente riusciremo a porre fine alle troppe ...

Governo - da Patuanelli a Catalfo : la discontinuità del M5s. Conte premia “competenti” e “stakanovisti”. E punta sull’Innovazione con la super esperta Pisano : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

Governo : Catalfo raccoglie eredità di Di Maio al ministero del Lavoro : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Catanese classe ’67, Nunzia Catalfo è il nuovo ministro del Lavoro e succede al capo politico del M5S Luigi Di Maio. Al suo secondo mandato come senatrice del Movimento 5 Stelle, nel corso della passata legislatura ha contribuito a scrivere il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, mentre all’inizio della XVIII legislatura è stata eletta presidente della Commissione Lavoro di Palazzo ...

