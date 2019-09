Lutto nel mondo della musica | il cantautore è morto in un terribile incidente d’auto

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019)nel. Èimprovvisamente LaShawn Daniels, songwriter americano autore di innumerevoli successi per artisti di fama mondiali per esempio Beyoncé, Whitney Houston, Jennifer Lopez e Michael Jackson. Come ha fatto sapere il suo portavoce JoJo Pada, LaShawn Daniels è deceduto in seguito alle conseguenze di und’auto. Una tragedia senza precedenti: l’uomo aveva solo 41 anni. Vinse un Grammy Award per la Miglior canzone R&B nel 2001 per “Say My Name” delle Destiny’s Child. Sconvolta dal dolore e dallo choc la moglie del musicista, April Daniels che sui social ha scritto: “È con profondo dolore e profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro amato marito, padre, famigliare e amico, LaShawn Daniels, vittima di un fataled’auto nella Carolina del Sud. Produttore evincitore del premio ...

