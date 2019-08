LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA | Fabio Quartararo domina il warm-up | dalle

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) CLICCA QUI PER LA GARA DEL GP DI14.00 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.54 Si chiude qui il-up- Grazie per la cortese attenzione ci rivediamo alle 14.00 per la gara. 10.52 RIEPILOGO TEMPI 1 20 F.1:59.609 2 93 M. MARQUEZ +0.070 3 4 A. DOVIZIOSO +0.301 4 46 V. ROSSI +0.386 5 42 A. RINS +0.444 6 12 M. VIÑALES +0.450 7 35 C. CRUTCHLOW +0.554 8 21 F. MORBIDELLI +0.634 9 9 D. PETRUCCI +0.648 10 43 J. MILLER +0.692 10.51 Si chiude il waerm-up con il miglior tempo disu Marquez, Dovizioso, e Rossi che sale in quarta posizione a 386 millesimi 10.50 BANDIERA A SCACCHI.vola in vetta in 1:59.609 con 70 millesimi su Marquez! Dovizioso terzo a 301 10.49 Ultimo minuto.e Dovizioso record nel T1, ...

BotGomme : RT @OA_Sport: LIVE #MotoGP, #BritishGP 2019 in DIRETTA: warm-up in tempo reale, Valentino #Rossi sceglie le gomme per la gara - franbellino : LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA: Valentino Rossi sfida Marquez per la vittoria! Alle 10.30 il warm-up… - UgoBaroni : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Seguite insieme a noi il Warm-Up del GP di Gran Bretagna! #BritishGP #Live -