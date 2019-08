Il padre è proprietario della compagnia aerea | ma figlia e nipoti volano in economy

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Holly Branson,del patron di Virgin, Richard, potrebbe permettersi di volare a bordo di un aereo privato (come, per altro, fanno tanti vip nostrani a seguire quella che sembra diventata una “moda”, chissà se pagata o offerta per via delle foto poi postate su Instagram). Ma la 37enne viaggia in, con i suoi tre bambini. E c’è da scommettere che un posto in first class sarebbe saltato fuori, per ladel. Invece no. “È stupendo vedere che tutti e tre i miei bambini stanno dormendo. È triste che la nostra vacanza sia finita ma ci porteremo dietro tanti ricordi”, scrivo Holly in un post su Instagram. La donna, almeno stando a quanto scritto dal Daily Mail, era in vacanza a Necker Island, un’isola di proprietà del. Tantissimi i commenti positivi per la sua scelta: molti utenti hanno apprezzato il ...

