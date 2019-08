Mercato Juventus | totale apertura per l’esterno basso del Barcellona

CalcioMercato Juventus : nel mirino il terzino destro del Real Madrid : Calciomercato Juventus: secondo ‘Don Balon‘, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il terzino destro del Real Madrid Alvaro Odriozola . Il 23enne basco, chiuso a Madrid dal nazionale spagnolo Carvajal e dal neoacquisto Militao , sarebbe finito dietro nelle gerarchie di Zidane rispetto ai due concorrenti diretti di ruolo, nonchè all’adattabile Nacho. Calciomercato Juventus: nel mirino il terzino […] More

CalcioMercato Juventus News/ Duello col Marsiglia per Miranda - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, il terzino spagnolo piace ai bianconeri ma i catalani lo vorrebbero cedere soltanto in prestito.

CALCIOMercato Juventus NEWS/ M.Pogba : 'Mio fratello sta aspettando' - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il fratello di Pogba ha parlato della volontà di Paul di lasciare il Manchester United.

CalcioMercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

Mercato Juventus : riagganciati i rapporti con l’entourage di Chiesa : Mercato Juventus : Federico Chiesa ha certamente rappresentato uno degli obiettivi di Mercato principali della società torinese nella prima fase del Mercato estivo 2019/2020. Dopo un primo momento dominato dalla speranza di chiudere l’affare, le trattative si sono arenate a causa del netto diniego posto dal Presidente della Fiorentina con un’intervista che ha destato scalpore, […] More

CalcioMercato Juventus : Dybala potrebbe andare al PSG - Icardi vorrebbe solo la Juve : Sono ore calde per il futuro di Paulo Dybala e Neymar. L'attaccante argentino non rientra più nei piani della Juventus, che lo ha già offerto al Manchester United e al Tottenham (trasferimenti che poi alla fine non si sono concretizzati per il diniego della "Joja"). Il campione brasiliano, invece, ha da tempo intenzione di lasciare il Paris Saint Germain, per proseguire la sua carriera altrove. Il club parigino sarebbe molto interessato a Paulo ...

CalcioMercato Juventus : l’Inter beffa clamorosamente i bianconeri : Calciomercato Juventus – Dopo Lukaku, altra beffa per la Juventus. I bianconeri, secondo quanto riferito dai maggiori quotidiani sportivi in edicola stamani, starebbe rischiando di perdere tutto il vantaggio fin qui accumulato per il prossimo acquisto. Marotta si è inserito prepotentemente nell’affare Chiesa, e starebbe provando a convincere il ragazzo a scegliere il progetto Inter. […] More

CalcioMercato Juventus – Da Dybala a Icardi - Paratici sincero : “abbiamo grandi attaccanti e…” : Paratici sincero: il quadro del CEO della Juventus a poche settimane dalla chiusura del mercato Giornata di amichevole a Villar Perosa per la Juventus. La squadra A e la squadra B si sono sfidate in un match durato poco più di 51 minuti a causa dell’invasione di campo dei tifosi. Intanto, mentre i fan sono stati impegnati a buttarsi calorosamente verso i propri idoli, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione del mercato ...

CalcioMercato Juventus - Paratici fa il punto : le indicazioni su Dybala - Icardi e le uscite : Si è chiusa in anticipo l’amichevole in famiglia tra Juve A e B a Villar Perosa. Al 51′, il 3-1 di Cuadrado, poi l’invasione dei tifosi. Il primo tempo si era chiuso sul 2-1 per via della doppietta di Dybala inframezzata dalla sfortunata autorete di Demiral. Al termine del match, le parole a Sky Sport di Fabio Paratici, che parla di mercato. “Tante chiacchiere, pochi affari. Siamo tranquilli e fiduciosi. Bello stare ...

Mercato Juventus - Mandzukic verso l’addio : destinazione clamorosa! : Mercato Juventus – Da un croato a un altro. Ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Inter di Ivan Perisic, il Bayern Monaco potrebbe ora riaccogliere una vecchia conoscenza come Mario Mandzukic. Messo sul Mercato dalla Juventus, che come ammesso da Maurizio Sarri ha bisogno di fare dei tagli, all’attaccante bianconero non parebbe infatti dispiacere un ritorno a Monaco di Baviera. Qui Mandzukic ha […] More

Mercato Juventus – Clamoroso Icardi : Wanda svela la sua meta preferita : Mercato Juventus – Arrivano novità inattese sul caso Icardi. A rivelarle è direttamente la compagna e procuratrice del calciatore, che sui social non perde tempo. In lotta ci sono Juventus, Napoli e Roma, ma a poche settimane dalla chiusura del Mercato estivo, non è ancora chiaro quale sarà il destino dell’attaccante. L’Inter ha deciso di privarsi […] More

CalcioMercato Juventus : Mega Offerta per Neymar (Don Balon) : Calciomercato Juventus: la testata spagnola Don Balon non sono finite le speranze per la Juventus di arrivare al talento del Barcelona Neymar. Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro tra il PSG ed il Barcelona a Parigi, conclusosi con la richiesta monstre dei francesi alla società blaugrana, che non sembrerebbe disposta a sacrificare contemporaneamente Coutinho, […] More

CalcioMercato Inter – Sorpasso alla Juventus per Federico Chiesa : i motivi che rendono possibile la trattativa : L’Inter è decisa a superare la Juventus per Federico Chiesa: il giocatore accetterebbe la destinazione e la Fiorentina preferirebbe non cedere il proprio pupillo ai rivali bianconeri Nelle prime settimane di mercato la Juventus sembrava aver messo le mani su Federico Chiesa. Accordo raggiunto nel bel mezzo del caos societario della Fiorentina, giocatore pronto a forzare la cessione. Situazione che poi si è risolta in un nulla di fatto, con ...

CalcioMercato Juventus – Spazio alle cessioni : Rugani e Matuidi verso Monaco - Mandzukic vuole il Bayern : La Juventus prova a piazzare i propri esuberi: Rugani e Matuidi interessano al Monaco, Mandzukic gradirebbe un ritorno al Bayern Monaco Da Monaco a Monaco, dalla Francia alla Germania. Due squadre diverse, l’omonimia cittadina e un dettaglio in comune: entrambe potrebbero essere partner di mercato della Juventus. Il mercato juventino appare bloccato negli ultimi giorni. Dopo l’arrivo di De Ligt infatti, la ‘Vecchia Signora’ si è presa una ...