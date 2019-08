Fantacalcio | consigli asta centrocampisti | Chiesa tra i goleador da prendere

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) L’inizio del campionato di Serie A si avvicina e fervono i preparativi per la nuova stagione di. In vista dell’, vogliamo segnalarvi alcuni dei giocatori da. Quest’oggi ci focalizzeremo sui, dando uno sguardo ai possibili, nonché ai titolari a basso costo per avere sempre copertura. Partendo proprio dai giocatori che giocano in attacco, abbiamo diversi nomi, tra cui Federicoè uno dei principali. Oltre al giovane della Fiorentina, non possiamo non menzionare Douglas Costa e Federico Bernardeschi, che nella Juventus potrebbero trovare molto più spazio con l’arrivo di Maurizio Sarri. Rispetto alla passata stagione, bisognerà puntare su Alejandro Gómez dell’Atalanta. Il “Papu” è stato arretrato ed è stato listato come centrocampista. C’è poi Ivan Perisic dell’Inter. Il croato verrà schierato più da seconda punta che da esterno nel ...

bottadiculoit : Consigli Fantacalcio: tutti i Rigoristi delle 20 squadre di Serie A - BombeDiVlad : ???? Le scommesse e i giocatori in cerca di riscatto sul quale puntare per il vostro #Fantacalcio! Seguite i nostri… - AtalantaBCFeed : Consigli al fantacalcio: Malinovskyi, gol e assist, è una bomba da far scoppiare all'asta o alla Magic. Gasperini p… -