Fonte : scuolainforma

(Di venerdì 26 luglio 2019) “È pronto l’intervento per superare il pronunciamento della Corte dei conti contro lobus, che costituirebbe un’altra tegola in particolare per i Comuni montani, i quali negli ultimi anni già hanno subito la chiusura di diverse scuole e per questo sono chiamati a garantire un servizio di trasporto agli alunni, alle prese con tragitti sempre più lunghi per andare a”. Lo annuncia il senatore Mario, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della. “Questo – spiega – il testo dell’articolo per il decreto sullache ci si appresta a presentare in Consiglio dei ministri: “(Disposizioni urgenti in materia di servizi di trasporto scolastico) 1. Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta ...

scuolainforma : Scuola, Pittoni (Lega): lo scuolabus potrà restare gratuito - Vocedipiuma : Se ci mettevano mia madre, gliela faceva prendere a ginocchiate sui denti la laurea della vita - TecnicaScuola : C’era una volta la scuola pubblica gratuita, dopo i banchi si tagliano gli scuolabus. Pittoni: il CdM non lo permet… -