Cinema | addio a Ilaria Occhini L’attrice fiorentina si è spenta a 85 anni La sua lunga

(Di domenica 21 luglio 2019) Da Luchino Visconti a Ferzan Özpetek, in una carriera da signora elegante del grande schermo. Ilitaliano dice. L’attrice, 85, si èieri pomeriggio. Nipote per parte materna dello scrittore GiovPapini – e figlia dello scrittore Barna– ha avuto una carriera lunghissima, debuttando nela soli 19nel film “Terza liceo” (facendosi chiamare Isabella Redi) prima di diplomarsi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico“, a Roma. Nel 1957 ha debuttato in teatro, diretta da Luchino Visconti, Orazio Costa e Giuseppe Patroni Griffi, per poi affermarsi anche in televisione, per la regia di Anton Giulio Majano nelle riproposizioni de “L’Alfiere” e “Jane Eyre“. Sposata per più di 50con lo scrittore Raffaele La ...

Vinse il David di Donatello nel 2010 per Mine vaganti di Ozpetek.