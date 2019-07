Autista di bus vede famiglia africana | accelera e non si ferma Mamma e bimbo lasciati

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2019) Come si riconosce il razzismo? Da piccoli, quotidiani, gesti di odio e menefreghismo. Come quello che si è verificato a Ostuni, in provincia di Brindisi. Un episodio semplice e piccolo, che non finirà mai in prima pagina e di cui, forse, parleranno in pochi. Un episodio che è in grado di scavare, però, ferite assurde. Siamo in una rovente giornata estiva, il sole batte senza concedere tregua. Allata del trasporto pubblico c’è una famigliola. Stanno aspettando che passi il pullman ma quando, finalmente, eccolo arrivare, questo tira dritto. L’, infatti, avendo riconosciuto delle persone di colore, ha schiacciato ancora più forte sull’tore, nonndosi e tirando dritto. Il tutto vicino, ironia della sorte, ad un ex seminario, un luogo in cui si predica l’amore, la solidarietà, la fraternità. Valori simbolo del cattolicesimo, valori simbolo di qualsiasi ...

