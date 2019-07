Mafia nigeriana | riti | pestaggi e il rischio di radicalizzazione impressionano Cosa Nostra

Dia - "radicalizzazione islam in Mafia nigeriana"/ In Sicilia ha l'ok di Cosa Nostra : Allarme rapporto Dia sulle mafie nel nostro Paese: 'mafia nigeriana con forti rischi di radicalizzazioni islam, anche nelle carceri'. Criminalità al Nord

"Tribale - tecnologica - spietata"Tutti i segreti della Mafia nigeriana : I nigeriani, al di la' dell'adozione di "pratiche primitive", come i riti voodoo, "declinano in maniera sorprendente grandi capacita' nell'impiego di tecnologie avanzate e nella realizzazione di sistemi finanziari paralleli Segui su affaritaliani.it

Tribale - spietata e tecnologica : cresce in italia la forza della Mafia nigeriana : Si è perfettamente inserita nel nostro territorio, avviando significative sinergie criminali con le organizzazioni mafiose autoctone e diventando essa stessa un'associazione di stampo mafioso. Stiamo parlando della mafia nigeriana cui la seconda Relazione semestrale 2018 della Dia dedica un capitolo a parte, a conferma dell'importanza che questa realtà sta assumendo in italia. La stessa Cassazione ne ha esaltato i caratteri tipici ...

Che cos’è la Bibbia Verde - il testo sacro della Mafia nigeriana copiato da Cosa Nostra : Duro colpo contro la mafia nigeriana in Italia. La polizia ha smantellato l’organizzazione Maphite, un clan criminale dedito allo spaccio e alla prostituzione in Piemonte e Emilia Romagna. In manette i capi e decine di affiliati. Sequestrata anche la “Bibbia Verde”, vero e proprio manuale con le regole per i boss. Famiglie mafiose, nate negli anni '80 in Nigeria e che si erano spartite il territorio italiano.Continua a leggere

Mafia nigeriana - scoperto clan tra Piemonte ed Emilia : arresti : Dalle prime ore dell'alba sono in corso due operazioni di polizia a Torino e Bologna nei confronti di un'associazione criminale nigeriana di tipo mafioso, da anni insediata in Piemonte ed Emilia Romagna. I provvedimenti restrittivi, emessi dalle Procure di Torino e Bologna colpiscono un elevato numero di appartenenti al culto "Maphite", molto diffuso e potente, fino ad oggi rimasto all'ombra rispetto alle altre cosche. Tra i destinatari non ...

Mafia nigeriana - a Palermo operazione della Polizia : sgominata cosca incardinata in zona Ballarò : Una cosca criminale nigeriana, ramificata a livello nazionale e incardinata nel quartiere Ballarò a Palermo. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale AntiMafia, ha eseguito questa mattina numerosi arresti a carico di cittadini nigeriani nel capoluogo siciliano. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo, culminate nei provvedimenti restrittivi, in aggiunta agli esiti delle operazioni ‘Black ...

Palermo : arresti Mafia nigeriana - scoperte case di prostituzione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Le indagini che all'alba di oggi hanno portato al fermo di dieci persone, ritenute vicine alla mafia nigeriane, hanno accertato, anche la presenza "di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, definite “connection house”, e registrato numerosi episo