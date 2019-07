Napoli | Africa | il Senegal va in finale in Coppa e al Vasto esplode la festa

Universiadi 2019 - chi è Erikah Seyama? La bellezza africana di eSwatini che ha incantato il San Paolo di Napoli : Ieri i 50mila spettatori che hanno gremito lo Stadio San Paolo di Napoli in occasione della Cerimonia d’Apertura delle Universiadi 2019 sono letteralmente esplosi quando è apparsa una bellissima ragazza di colore dietro la bandiera dello Swaziland, un piccolissimo Stato africano che da pochi mesi ha cambiato nome in Regno di eSwatini (questa la dicitura corretta, significa terra degli Swazi che sono l’etnia principale di questa ...

Ghoulam sceglie Napoli e rinuncia alla Coppa d’Africa : si presenterà a Dimaro : Faouzi Ghoulam, rinuncia alla Coppa d’Africa Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli ha deciso di rinunciare alla Coppa d’Africa. Il terzino ha un obiettivo ben preciso quello di ritrovare a pieno la forma fisica per poter disputare al meglio la prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna di Le Cronache di Napoli: “L’algerino non mollerà tanto facilmente il posto da titolare. Per presentarsi al ritiro di ...