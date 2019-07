Migranti | recuperati 72 corpi del naufragio dell' 1 luglio Erano partiti dalla Tunisia

Scortati o recuperati dalla Guardia di Finanza sono in arrivo altri 55 Migranti : Aggiornato alle ore 17,22 del 30 giugno 2019. La nave dell'Ong Open Arms ha localizzato una barca di legno proveniente dalla Libia con 40 persone a bordo, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte "con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento". Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in un tweet. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono Scortati ...