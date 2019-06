Whirlpool | Di Maio incontra l' azienda | «Non vogliamo lasciare Napoli»

Whirlpool - Di Maio : “Sapevo già della chiusura di sede napoletana ad aprile? Difficoltà note da tempo” : Secondo quanto rivelato da Politico.eu, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sarebbe stato messo al corrente da parte di Whirlpool dell’intenzione di chiudere lo stabilimento di Napoli. A Terni per la prima assemblea territoriale del Movimento, il vicepresidente del Consiglio ha replicato che “gli operai stavano andando avanti con contratti di solidarietà a sei ore a settimana. La questione era nota. Abbiamo ...

Un'inchiesta di Politico Europe svela : "Di Maio sapeva della chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli" : Politico Europe, l'edizione Europea dell'organizzazione di notizie americana, ha pubblicato Un'inchiesta firmata da Silvia Sciorilli Borrelli secondo la quale il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che ha più volte ribadito di non essere stato tenuto al corrente dell'intenzione di Whirlpool di chiudere lo stabilimento di Napoli, in realtà lo sapeva eccome da prima delle elezioni Europee, ma di averlo tenuto nascosto per non ...

Whirlpool - Politico.eu : "Azienda informò Di Maio già ad aprile" : In una lettera inviata a Luigi Di Maio agli inizi di aprile, la Whirlpool avrebbe comunicato al ministro che non era più in grado di sostenere l’impegno preso ad ottobre 2018 di investire 17 milioni di euro nello stabilimento di Napoli, dove produce lavatrici di alta gamma, poiché il segmento di business stava vivendo un forte calo della domanda.Ad affermarlo è il sito Politico.eu che sostiene di aver potuto visionare ...

Whirlpool - Politico.eu : “Azienda informò Di Maio della chiusura di Napoli con una lettera a inizio aprile” : “Una lettera inviata da Whirlpool a Di Maio agli inizi di aprile – e di cui Politico ha preso visione – mostra che l’azienda ha informato il ministro di non essere più in grado di tener fede all’impegno preso nell’ottobre del 2018 di investire 17 milioni di euro nello stabilimento di Napoli, dove produce lavatrici di fascia alta, ‘poiché il segmento di mercato stava risentendo di un forte calo della ...

Whirlpool - Di Maio : “Doverosa revoca incentivi”. L’azienda : “No disimpegno - al lavoro per soluzione” : “L’azienda ha dato massima apertura alle indicazioni del ministro Luigi Di Maio. A partire dalla settimana prossima siamo pronti a lavorare concretamente per trovare una soluzione che assicuri il massimo livello di occupazione e altrettanto assicuri la continuità dell’assetto industriale”. A precisarlo, il responsabile della comunicazione di Whirlpool Italia, Alessandro Magnoni, al termine dell’incontro tenutosi ...

Whirlpool prende tempo. La vera trattativa con Di Maio inizia adesso (e parte male) : "Siamo disponibili al confronto ma oggi, dopo l'atto di ieri del ministro, non siamo in condizione di trovare una soluzione". Al tavolo su Whirlpool, che si è svolto questo pomeriggio al Mise, pesa la presa di posizione del ministro Luigi Di Maio, che ieri ha dato disposizione di verificare la revoc

Whirlpool - Di Maio dopo il tavolo al Mise : “No a chiusura a Napoli è presupposto per il dialogo. Ora mi aspetto soluzioni” : L’annuncio di Whirlpool di non voler chiudere e nemmeno disimpegnarsi sul sito di Napoli “è il presupposto per ricominciare il dialogo. Da lunedì do per scontato soluzioni che ripartono dai pilastri di prima”. Il vicepremier Luigi Di Maio parla così ai lavoratori presenti sotto il ministero dello Sviluppo economico al termine del tavolo di crisi cono i vertici aziendali, i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm e alcuni ...

Whirlpool - Calenda : “Di Maio sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile”. Il ministero non commenta : “Luigi Di Maio ha mentito al Paese e agli operai su Whirlpool. sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile”. L’accusa arriva dall’ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, che su facebook ribadisce quel che aveva detto martedì sera a Speciale L’aria che tira, specificando che Di Maio “non è responsabile della crisi, che è una crisi di sovraproduzione”. “Ha incaricato Invitalia di analizzare il ...

