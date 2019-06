Svezia-Stati Uniti mondiali femminili | formazioni | quote e pronostico

termometropolitico

(Di giovedì 20 giugno 2019)Il mondiale femminile per le città della Francia – paese ospitante – continua a far appassionare tutto il mondo del calcio e non solo. In Italia, le ragazze della CT Bertolini hanno tenuto con il fiato sospeso ben 7,3 milioni di spettatori per la partita di Martedì sera contro il Brasile. Il torneo sta quasi per arrivare al giro di boa, con i vari gruppi che vedono l’epilogo pensando già agli ottavi di finale. Giovedì 20 Giugno 2019 sarà la volta del Gruppo F a chiudere il suo capitolo., Cile e Thailandia sono le nazionali sorteggiate nel girone. Leader, con 6 punti, ci sono gliche però sono appaiati con la; Cile e Thailandia vedono entrambe zero punti. Partita molto interessante, quindi, quella che vedrà contro. Match che andrà a ...

SkyBetIT : ? ???? Camerun vs Nuova Zelanda ???? ???? Olanda vs Canada ???? ???? Svezia vs Stati Uniti ???? ???? Thailandia vs Cile ???? Pron… - piwelli : Pronostici Mondiali Femminili, Camerun-Nuova Zelanda, Olanda-Canada, Svezia-Stati Uniti e Thailandia-Cile del 20/06… - BetItaliaWeb : Pronostici Mondiali Femminili, Camerun-Nuova Zelanda, Olanda-Canada, Svezia-Stati Uniti e Thailandia-Cile del 20/06… -