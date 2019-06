Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019 Boom per la Nazionale Femminile 29 3% | La Scuola

davidemaggio

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato MondialeFrancia, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 Lapiù bella del mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di 1.036.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 888.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 1.049.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Speciale L’Aria che Tira ha registrato 831.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su TV8 Piedipiatti ha segnato l’1.4% con 307.000 spettatori mentre sul Nove la prima puntata de La Vacanza Perfetta ha ...

