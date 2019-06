Forza Italia | per Toti prove generali di scissione da Berlusconi | registrato il nome del

Alessandra Ghisleri ad Agorà : "I voti di Forza Italia sono di Silvio Berlusconi ma il partito deve evolversi" : "Forza Italia è un partito che non può prescindere da Silvio Berlusconi: manca una linea, un messaggio politico importante che deve essere aggiornato su quelli che sono adesso i tempi". Alessandra Ghisleri ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, ricorda che chi ha contrastato il Cavaliere, Gian

Silvio Berlusconi a Giovanni Toti : "Chi lascia Forza Italia non ha mai successo" : Silvio Berlusconi continua a ostentare sicurezza nonostante le minacce di uscite da Forza Italia: "Non c'è nessuna paura di fuoriuscite. Chi ha lasciato non ha mai avuto successo. Da sempre credo che non ci sia possibilità di affermarsi per un partito che voglia ripetere l'esperienza di Forza Italia

Sondaggi politici elettorali : flessione per Lega e PD - Forza Italia perde una posizione : L'istituto di ricerche SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici. Guardando le intenzioni di voto ai partiti, emerge come ci sia stato un calo da parte dei cosiddetti "big". Da segnalare, però, la perdita di una posizione da parte di Forza Italia, che si è visto superare da Fratelli d'Italia, seppure di misura. Entrambi comunque hanno incrementato i rispettivi consensi, anche se rimangono ancora troppo distanti dal podio. SWG: M5S in calo, ma ...

Sondaggi elettorali SWG - crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia - giù gli altri partiti : Sondaggi elettorali SWG, crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia, giù gli altri partiti Settimana poco movimentata secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per il TG di La7. Sembra che dopo i sommovimenti delle elezioni europee e delle amministrative i partiti si siano stabilizzati su nuovi livelli, differenti da quelli precedenti il 26 maggio. Così la Lega ferma la propria crescita, ma su percentuali da record, raramente toccate ...

Sondaggi elettorali - Fratelli d’Italia scavalca Forza Italia : Giorgia Meloni davanti a Berlusconi : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 non vede grandi cambiamenti in testa, con la Lega saldamente primo partito davanti a Pd e Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra, però, cambiano gli equilibri alle spalle del Carroccio, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che scavalca Forza Italia.Continua a leggere

Forza Italia - i primi tre nomi : chi lascia Silvio Berlusconi per andare con Giovanni Toti : Parte dal Lazio la scissione di Forza Italia? Domani pomeriggio, martedì 18 giugno, i consiglieri regionali azzurri Antonello Aurigemma (che è anche capogruppo di FI alla Pisana), Pasquale Ciacciarelli e Adriano Palozzi - fa sapere Il Tempo - spiegheranno durante una conferenza stampa alla Camera le

Ora di religione - Forza Italia : “Già facoltativa - mozione per abolirla è priva di fondamento” : Per la presidente del gruppo Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini "'L'idea di sopprimere l'ora di religione, contenuta in una mozione parlamentare a firma di senatori appartenenti a vari gruppi, non è assolutamente condivisibile. L'ora di religione è facoltativa e peraltro non è un'ora di 'indottrinamento'"Continua a leggere

Quando Berlusconi fece eleggere Zeffirelli con Forza Italia - : Francesco Curridori Il grande regista Franco Zeffirelli, morto oggi all'età di 96 anni, negli ultimi anni della sua vita è stato anche senatore con Forza Italia per due legislature, nel ’94 e nel ’96 Il grande regista Franco Zeffirelli, morto oggi all'età di 96 anni, negli ultimi anni della sua vita decide di scendere in politica per la grande amicizia che lo lega a Silvio Berlusconi. "Come politico può essere criticato, spesso ...

Franco Zeffirelli - addio al maestro che portò un’idea di regia unica in Italia e fu anche due volte senatore di Forza Italia : addio “maestro”. Franco Zeffirelli è morto la scorsa notte nella sua villa romana sulla Appia Antica. Aveva 96 anni. Toscano, fiorentino e tifosissimo della Fiorentina fino al midollo, senatore della repubblica con Forza Italia, è forse il regista Italiano più conosciuto al mondo per aver proposto un’idea di regia unica in Italia che ha attraversato più settori dell’arte novecentesca: il cinema, l’opera lirica e la televisione. Stile ...

Silvio Berlusconi e la fusione di Forza Italia con la Lega. La rivolta degli azzurri : "E' un errore" : Per un Matteo Salvini che preferisce glissare sull' ipotesi di fusione tra Lega e Forza Italia («non è all' ordine del giorno», dice ai giornalisti, e silenzio assoluto sull' argomento al consiglio federale del Carroccio), c' è un intero partito azzurro che va in fibrillazione dopo che Libero e altr

"E ora si rinnovi anche Forza Italia In molti hanno fatto il loro tempo" : PARLA IL NUOVO VICESEGRETARIO DELLA LEGA/ Il governo Conte va avanti? Tramontato il rischio crisi? "Va avanti perché ci sono tante cose da fare. Tasse, autonomia regionale e riforma della giustizia sono le tre priorità che la Lega porterà avanti nei prossimi mesi insieme... Segui su affarItaliani.it

Il doppio gioco per prosciugare Forza Italia : C’è un motivo se Silvio Berlusconi ha spiegato ai suoi, parlando dell’eventualità del voto: “Ho parlato con Matteo. Lui sa che ha bisogno dei nostri voti al Sud, i rapporti tra noi sono otti mi”. E c’è un motivo se Giovanni Toti, il suo ex delfino che sta per mettersi in proprio, giovedì pomeriggio ha spiegato a un gruppo di parlamentari di Forza Italia, riuniti nella sede romana della ...

"O Forza Italia cambia o muore Io con la Meloni? Ci vuole tempo..." : "Tutti in Forza Italia sono stati nominati. Io sono stato invitato da Berlusconi a scendere in politica, ho preso 150mila voti alle Europee e mi sono conquistato la Liguria città dopo città. Dopodiché, fino a ieri in Forza Italia tutti quanti erano nominati e poi qualcuno si è guadagnato le... Segui su affarItaliani.it

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "La promessa tradita sul Pse" - Forza Italia fuori dai giochi? : Altre cannonate di Giorgia Meloni contro il governo di Lega e M5s, che "sarebbe già dovuto essere arrivato al capolinea, tutti i nodi ormai sono venuti al pettine, anche se stanno cercando in qualche modo un'intesa che li faccia tirare avanti ancora un po'". Così la leader di Fratelli d'Italia in un