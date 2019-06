Huawei | con il bando Usa 30 miliardi di ricavi in meno in 2 anni

Che domenica con Huawei P20 - P20 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite : prezzi da saldi estivi : Anche questa domenica non mancano certo le occasioni per tutti coloro che intendono acquistare un nuovo smartphone Android, come si potrà notare attraverso le offerte che sono state ufficializzate in queste ore per chi desidera portarsi a casa modelli del calibro di Huawei P20, P20 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite. La nostra selezione del 16 giugno va proprio in questa direzione, con alcuni smartphone che all'interno di determinati store riescono a ...

Huawei prova a mettere fine alle voci infondate che girano sul suo conto : Dalla Germania arriva una nuova iniziativa pensata da Huawei per mettere fine alle tante voci che girano sul suo conto a causa della controversia con il governo USA

Huawei conferma HongMeng OS - mentre gli USA continuano a fare la voce grossa : Un dirigente di Huawei ha confermato che il produttore è in procinto di lanciare HongMeng OS per sostituire Android a causa del ban statunitense

Più veloce che mai Huawei P30 Pro con EMUI 10 : prima beta non ufficiale convincente : Sta facendo discutere moltissimo in queste il cosiddetto Huawei P30 Pro, per forza di cose il device più avanti tra quelli prodotti dal colosso cinese per quanto concerne lo sviluppo software. Oggi 15 giugno, infatti, è trapelata online la primissima beta addirittura impostata su EMUI 10 e sul sistema operativo Android Q. Nonostante si tratti di un prodotto non ufficiale, oltre che incompleto, siamo comunque al cospetto di una potenziale svolta ...

Dal 14 giugno 10 euro di sconto Unieuro per Huawei P30 Lite - Honor 10 e S9 Plus : i nuovi prezzi : Scattano oggi 14 giugno alcune offerte Unieuro molto interessanti per tutti coloro che stanno cercando un nuovo smartphone Android, considerando la campagna online che ci propone un prezzo più basso per i vari Huawei P30 Lite, Honor 10 e Samsung Galaxy S9 Plus. Tanto per citare tre device che hanno ancora mercato nel nostro Paese dopo le news sul volantino di inizio settimana. A tal proposito, va messo in evidenza un codice sconto di 10 euro ...

Oppo Reno 10X Zoom è il concorrente più credibile dello Huawei P30 Pro : Con il nuovo smartphone Reno 10X Zoom l’azienda cinese Oppo sfida apertamente Huawei e lo Zoom periscopico del P30 Pro. Dalla sua questo prodotto ha il comparto fotografico di fascia alta, le prestazioni, lo schermo e l’autonomia. Per contro, bisogna spendere più di quello che ci si aspetterebbe, per avere un prodotto che è comunque pesante, non impermeabile e senza presa jack per le cuffie. ...

Qualche certezza in più su Huawei Mate 20 Lite TIM : riscontri ufficiali su EMUI 9 e relativi tempi : Ci sono diversi nodi da sciogliere in questo periodo per chi si ritrova con un Huawei Mate 20 Lite, almeno dal punto di vista dello sviluppo software. In settimana vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale la notizia della distribuzione dell’aggiornamento contenente la tanto attesa interfaccia EMUI 9 per chi si ritrova con un modello no brand e, come sempre avviene in queste circostanze, immediati sono giunti i quesiti di chi ha deciso ...

Huawei certifica nuovi dispositivi e si gode Hongmeng OS ma fa i conti con nuove defezioni : Huawei continua a certificare nuovi smartphone, nonostante alcune importanti defezioni. nel frattempo sembra che Hongmeng OS sia davvero veloce.

Dispositivi con sistema operativo Huawei ad ottobre - non sui Mate 30 : Il sistema operativo Huawei potrebbe essere pronto per ottobre, ma non nell'ambito dei Mate 30. Stando a quanto riportato da 'GSMArena.com', HongMeng, che a livello globale dovrebbe essere conosciuto come Ark OS, sarà pronto per il prossimo autunno, probabilmente in test a bordo di alcuni entry-level e middle-range dell'OEM, destinati al mercato cinese. Sappiamo che il sistema operativo Huawei è stato sviluppato insieme ai rappresentanti di ...

Huawei P30 Lite togliere o nascondere il notch sullo schermo : La versione personalizzata EMUI 9 di Android installata sullo smartphone Huwei P30 è dotata di impostazioni integrate per nascondere il notch sullo smartophone Huawei P30 Lite.

Huawei sospende consegne e sviluppo di nuovi notebook : Il caso legato al ban di Huawei negli USA è a una svolta importante, legata al futuro della divisione notebook del colosso cinese.

Huawei conferma WhatsApp - Instagram e Facebook per i suoi smartphone : Huawei conferma ancora una volta che le applicazioni di Facebook continuano a funzionare e ad essere aggiornate sui propri smartphone.

Il segretario del Tesoro USA conferma : "Huawei è una pedina di scambio" : In occasione del G20, che si sta svolgendo a Fukuoka, il segretario del Tesoro USA conferma che Huawei sarà una pedina di scambio nella guerra commerciale Cina - USA.