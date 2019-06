“Ero una commessa | pronta a sposare Damante | ma è finita malissimo” De Lellis si racconta

Modella distrugge a martellate una statua del ‘700 e pubblica il video sui social : “Ero ubriaca”. E per lei finisce male : Lei è una Modella e influencer polacca, molto seguita su Instagram soprattutto nel suo Paese. Nel video, girato da un’amica e diffuso sui social, sorride verso l’obiettivo e, poco dopo, con in mano un martello, inizia a colpire il volto di una statua del 1700 all’interno del parco Dolinka Szwajcarska di Varsavia. La ragazza è stata fortemente criticata e il suo gesto, che in teoria avrebbe dovuto darle visibilità, ha convinto ...

Atalanta - al rientro a Bergamo c’è una folla ad attendere gli “Eroi della Champions” [VIDEO] : Impresa dell’Atalanta di Gasperini che è riuscita ad arrivare al terzo posto in classifica conquistando la Champions League Atalanta vittoriosa in quel di Reggio Emilia e Champions League raggiunta al termine di un’annata sontuosa della squadra di mister Gasperini. Al rientro a Bergamo i ragazzi nerazzurri sono stati accolti come dei veri e propri eroi per la prima storica qualificazione alla competizione europea più ...

Boxe - Fabio Turchi “Ero pronto per una battaglia. Ora voglio sfide di alto livello” : Fabio Turchi ha impiegato un solo minuto per mettere al tappeto il finlandese Sami Enbom. Il pugile toscano con un perfetto montante sinistro al fegato ha messo ko Enbom, laureandosi nuovamente campione Internazionale WBC dei massimi leggeri. Queste le prime dichiarazioni di Turchi ai microfoni di DAZN: “Una bella serata, è stata più dura la preparazione che il match stesso. Mi ero preparato per fare una battaglia a 12 riprese, ma ...