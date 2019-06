Pronostici Gold Cup | Girone C 18-6-2019 e scommesse

lanotiziasportiva

(Di domenica 16 giugno 2019)Cup: i consigli valevoli per ilC, 18 giugno//Cup – Il Gruppo C è sicuramente il più equilibrato dei quattro. Una sola testa di serie, l’Honduras, e tre squadre arrivate dalla Nations League. Sulla carta, anche per esperienza, la favorita sarebbe la Giamaica ma Curacao – fresca vincitrice della King’s Cup – ed El Salvador non hanno percentuali così inferiori di passaggio del turno. Da qui potrebbe uscire benissimo una delle possibili outsider.Andiamo a vedere i due!Pronostico e consiglioCuracao-El Salvador gol 3-5Curacao è una bella realtà in forte crescita tanto che, seppur grazie alla differenza reti, si è conquistata un posto nella ‘Serie A’ della prossima Nations League centroamericana. Perdendo tra l’altro l’ultima partita, contro Antigua e Barbuda, ormai del tutto ininfluente.El Salvador invece dopo aver battuto ...

zazoomblog : Gold Cup pronostici Girone A 16-6-2019 e scommesse - #pronostici #Girone #16-6-2019 -