L’accusa di stupro contro Cristiano Ronaldo è stata ritirata | dice Bloomberg

Caso CR7 - ritirata L’accusa di stupro negli Usa : La causa per violenza sessuale contro Cristiano Ronaldo negli Stati Uniti è stata ritirata, secondo quanto riportato da Blooomberg. Un ritiro volontario dell’accusa è stato depositato lo scorso mese nel tribunale statale del Nevada a Las Vegas, in cui tuttavia non è chiaro se l’accusatore abbia raggiunto un accordo con il calciatore portoghese. Lo scorso […] L'articolo Caso CR7, ritirata l’accusa di stupro negli Usa è ...

Bloomberg : Ritirata L’accusa di stupro per Cristiano Ronaldo : Bloomberg riporta gli sviluppi della causa per stupro che ha travolto Cristiano Ronaldo e di cui oramai si parla molto poco in Italia. Ricorda che il caso, riportato dal New York Times, e che la Juve ah deciso proprio per questo motivo di saltare la consueta tournée americana. L’accusa Katheryn Mayorga ha presentato denuncia il 27 settembre, sostenendo di essere stata aggredita sessualmente da Ronaldo nel 2009 nella sua suite in un hotel ...

È stata archiviata L’accusa di stupro contro l’attore francese Gerard Depardieu : La procura di Parigi ha archiviato l’accusa di stupro contro l’attore francese Gerard Depardieu, spiegando di non avere prove sufficienti per mandarlo a processo. Depardieu era stato accusato di stupro e molestie sessuali da una ragazza di 22 anni, che

L’accusa di stupro contro Neymar : Una donna l'ha denunciato in Brasile per una presunta violenza avvenuta a maggio a Parigi, lui dice che fu un rapporto consenziente

Ora si conosce l’indirizzo torinese di Ronaldo. Sarà citato per L’accusa di stupro : Il Mirror rivela che gli avvocati di Kathryn Mayorga, la 35enne ragazza americana che accusa Cristiano Ronaldo di stupro, avrebbero rintracciato l’indirizzo italiano del portoghese. Gli avvocati di Ronaldo avrebbero fatto di tutto per tenere nascosta la sua residenza torinese e solo adesso l’accusa sarebbe riuscita a scoprire dove abita. In questo modo l’attaccante della Juve potrebbe essere citato in giudizio. Una volta ...

Nascosta nell'armadio! 11enne scopre di essere incinta - fermato un 26enne con L’accusa di stupro : Juan Leon-Gomez, 26 anni, è stato arrestato con l'accusa di stupro dopo aver avuto rapporti con una bambina di 11 anni, che ora è anche in stato di gravidanza. La mamma della ragazzina ne ha denunciato la scomparsa alla polizia e gli agenti l'hanno trovata Nascosta nell'armadio della stanza da letto del suo aggressore.