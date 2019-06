La casa di carta 3 | il trailer completo | in streaming la nuova stagione

tvzap.kataweb

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ladi3, il professore, Tokio e tutta la banda tornano per unae ancora più clamorosa impresa: la terzadella serie spagnola record di visualizzazioni nel mondo per Netflix è disponibile dal 19 luglio in. Ladi3, ilLadi3, anticipazioni La banda dopo la roccambolesca fuga che gli ha consentito di beffare le forze dell’ordine della Spagna e portare a termine la più clamorosa rapina della storia, quella della Zecca spagnola è costretta a riunirsi. Dopo essere scappati con un miliardo di euro, il Professore riceve una chiamata: uno dei membri della banda è stato catturato. L’unico modo per salvarlo e proteggere il segreto di tutti è riunire la squadra per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato. Stavolta i soldi non c’entrano. Stavolta c’è di mezzo la famiglia. ...

