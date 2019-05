LIVE Trento-Venezia 0-0 basket | Gara-3 Play-off 2019 in DIRETTA | l’Aquila proverà ad

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Buonasera e benvenuti allatestuale di-3 dei quarti di finale deioff di Serie A: alle 20.45 al Pala, ultima possibilità per l’Aquila dovranno giocarsi il fattore campo per prolungare la serie contro i lagunari che sono pronti a raggiungere la semifinale di Serie A. Quinta sfida dell’anno tra le finaliste dello Scudetto 2017, quando la spuntò la Reyerin-6: una beffa atroce per le Dolomiti, come l’anno dopo con Milano. In campionato le due squadre hanno espugnato i campi inversi, cosa che però non è accaduta in post-season, dove, al Palasport Taliercio, la Reyer ha vinto 67-57 e 69-51 nelle prime due gare della serie. Due match in cui le due squadre hanno accusato la stanchezza di una grande stagione non rendendo in attacco come spesso accaduto durante quest’annata.è reduce da una stagione in cui ...

