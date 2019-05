Eva Mendez e il suo rapporto con la maternità Non volevo essere mamma | poi ho

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Carlo Lanna Eva, la moglie di Ryan Gosling, rivela alcuni dettagli inediti in merito alil bello e dannato di Hollywood È sempre stata una donna molto riservata. Evanon è mai scesa nei dettagli in merito alla sua vita privata e nelche ha con il marito (e attore anche lui) Ryan Gosling. Come ha riportato Grazia, larecentemente a "The Talk", ha raccontato dettagli sulla sua storia d’amore con il celebre attore, e ha ammesso che Ryan Gosling le ha cambiato la vita più di quanto si sarebbe aspettata. "Non sono mai stata una di quelle donne che desideravano diventare. Quando ho incontrato Ryan Gosling tutto è cambiato", rivela Eva. "Mi sono innamorata di lui in un modo che io stessa non credevo possibile. Ho subito pensato che fosse la persona adatta a me, la mia anima gemella", continua. I due sono una delle coppie più ...