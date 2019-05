Il “MaRHE” in una piadina | la divulgazione scientifica al servizio del quartiere

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Tra un tavolo da sistemare e una birra da servire, i ricercatori del MaRHE Center di Milano–Bicocca parleranno di biodiversità e ecosistema marino. Camerieri per una sera per far. Martedì 21 maggio, dalle 17 alle 22, presso il locale Je suis Jambon, i ricercatori illustreranno in maniera inconsueta e divertente le attività del centro, legate principalmente alla ricerca e all’insegnamento di biologia marina, scienze del turismo e geografia umana. Per l’occasione, Alessandro Colombo, titolare di Je suis Jambon, ha dedicato al centro diretto da Paolo Galli laMaRHE da accompagnare, volendo, alla birra “corallo”. L’evento è aperto a tutti: studenti, professori, genitori della Scuola dell’Infanzia Bambini Bicocca, cui è riservata una sorpresa. L’Università di Milano-Bicocca ha aperto il MaRHE nell’Arcipelago delle Maldive, un centro dove i ricercatori ...