Giro d’Italia – Un italiano in Maglia Rosa dopo 3 anni! Doppietta azzurra nella 6ª tappa

VIDEO Valerio Conti schiva un cane e si salva da una caduta - poi indossa la maglia rosa al Giro d’Italia! : Valerio Conti ha seriamente rischiato di cadere a 20 km dal traguardo della sesta tappa del Giro d’Italia 2019. Il laziale era in fuga insieme a Fausto Masnada quando si è trovato davanti un cane, piombando in strada all’improvviso: fortunatamente l’alfiere della UAE Emirates è riuscito a schivare l’animale con un colpo di reni e a salvarsi. Il 26enne è poi giunto sul traguardo ed è riuscito a indossare la maglia rosa. Di ...

Giro d’Italia – Caduta di gruppo nei primi km della 6ª tappa : tutte le FOTO dell’incidente : Le FOTO della Caduta avvenuta oggi ad appena 34 km dal via della sesta tappa del Giro d’Italia, che ha visto convolto anche Primoz Roglic E’ in corso la sesta tappa del Giro d’Italia, che sin dai primi momenti ha lasciato i tifosi col fiato sospeso. Ad appena 34km dal via, infatti, una maxi Caduta di gruppo ha fatto preoccupare gli appassionati delle due ruote. Tanti i ciclisti coinvolti nell’incidente, tra cui la ...

Giro d’Italia – Frapporti furioso - l’accusa del ciclista dell’Androni : “un’auto ha trainato il gruppo” : Tutta la rabbia di Frapporti dopo la rivelazione dei compagni di squadra: l’accusa del ciclista dell’Androni Sidermec in gara al Giro d’Italia E’ attualmente in corso la sesta tappa del Giro d’Italia: i corridori stanno percorrendo un nuovo tragitto che li porterà sul traguardo di San Giovanni Rotondo, ma in attesa di scoprire chi alzerà le braccia al cielo per questa nuova vittoria di tappa, a far discutere ...

Giro d’Italia - Dumoulin : ‘Puccio ha fatto un errore’ - Nibali : ‘Ha sdraiato mezzo gruppo’ : L’abbandono di Tom Dumoulin durante la quinta tappa è la notizia più importante di questa prima settimana di Giro d’Italia. Il campione olandese, maglia rosa nell’edizione di due anni fa, è stato costretto al ritiro per la ferita al ginocchio riportata nella caduta a Frascati, quando una distrazione di Salvatore Puccio ha innescato un pericoloso groviglio. Dumoulin ha provato a ripartire ieri, ma si è dovuto arrendere al dolore dopo poche ...

Giro d’Italia 2019 - la nuova squadra Rai dopo lo stop di Alessandro Petacchi : Stefano Garzelli commentatore tecnico : L’Operazione Aderlass ha portato delle novità per quanto riguarda la cabina di commento della Rai al Giro d’Italia 2019. Alessandro Petacchi ha ricoperto il ruolo di commentatore tecnico durante le prime quattro tappe della Corsa Rosa ma nella giornata di ieri è stato sospeso dalla UCI per un presunto coinvolgimento nella già citata Operazione e dunque l’ex velocista non ha potuto prestare la sua voce al racconto della quinta ...

Giro d’Italia – Cade la maglia rosa! Incidente di gruppo : Roglic a terra - ecco le sue condizioni : Primoz Roglic coinvolto in una caduta nei primi km della sesta tappa del Giro d’Italia 2019 E’ iniziata subito con un Incidente la sesta tappa del Giro d’Italia: al km 34 del tragitto da Cassino a San Giovanni Rotondo diversi ciclisti sono stati protagonisti di una caduta di gruppo. Tra i corridori coinvolti c’è anche la maglia rosa, Primoz Roglic, e Rafa Majka. Nessuna grave conseguenza per lo sloveno della Jumbo ...

Giro d’Italia Under 23 2019 : annunciati i 16 team italiani qualificati per lo “start” : E’ stata resa nota la classifica finale per l’ammissione al Giro d’Italia Giovani Under 23, in programma dal 13 al 23 giugno 2019, sulla base dei punti raccolti nel periodo di selezione dal 1° gennaio fino al 12 maggio. Le formazioni italiane al via saranno 16, che si aggiungono alle 14 straniere già annunciate. Sarà poi presente anche una selezione mista, la cui composizione verrà comunicata nelle prossime settimane. Di seguito l’elenco ...

Giro d’Italia 2019 - Moreno Moser : “Ritirarmi dal ciclismo è l’unica scelta sensata. Era diventata una lotta disperata - bisogna accettarsi” : Al Giro d’Italia 2019 dovese essere al via anche Moreno Moser, che era stato preso in questa stagione dalla Nippo Vini Fantini Faizanè proprio per guidare il team nella Corsa Rosa. Invece il 28enne nativo di Trento, vista la mancanza di risultati in questa stagione, aveva rinunciato a partecipare. Poi lunedì è arrivato l’annuncio del ritiro definitivo dal ciclismo professionistico. Un corridore che in carriera ha vinto corse del calibro ...

Giro d’Italia – Dumoulin sincero dopo il ritiro : “Puccio? Anche io ho causato incidenti in passato! E ora pizza e birra” : Tom Dumoulin grande sportivo: le parole dell’olandese della Sunweb dopo il ritiro dal Giro d’Italia 102 Il Giro d’Italia ha perso ieri il suo favorito numero 1: Tom Dumoulin è stato costretto al ritiro dopo la caduta di due giorni fa, nella quarta tappa della Corsa Rosa, causata da una distrazione di Puccio. Nonostante la grande delusione, l’olandese della Sunweb non si sente di incolpare il corridore del team ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Vasto-L’Aquila : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : Venerdì 17 maggio si correrà la settima tappa del Giro d’Italia 2019, 185 km da Vasto a L’Aquila. Si preannuncia una frazione particolarmente mossa con tantissimi saliscendi: gli strappi di Ripa Teatina e Chieti sono temibili, insidioso il GPM di seconda categoria a Le Svolte i Popoli a 47 km dal traguardo, l’ultimo chilometro della tappa è al 7,6% di pendenza media con picchi dell’11% per arrivare sul traguardo di ...

Giro d’Italia 2019 - l’accusa di Marco Frapporti sulla tappa di Frascati : “Il gruppo ha ripreso la fuga perché è stato trainato da auto e moto” : Un’accusa piuttosto pesante, che rimette luce su una questione che suscita comunque spesso diverse polemiche. Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo tornare a martedì, quando Marco Frapporti è stato protagonista della fuga nella quarta tappa del Giro d’Italia, 235 km da Orbetello e Frascati. Il 34enne della Androni Giocattoli-Sidermec era andato all’attacco subito dopo il via insieme a Mirco Maestri (Bardiani-CSF) e Damiano Cima ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Cassino-San Giovanni Rotondo in DIRETTA : finale imprevedibile - possibili scintille per la classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA SESTA TAPPA La classifica generale – Percorso, altimetria e favoriti della quinta frazione – Scenari tattici e presentazione generale della tappa – La cronaca della quinta frazione – Tutte le puntate de “La Fagianata del Magro” Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro d’Italia 2019: partenza da Cassino e arrivo a San Giovanni Rotondo per un totale di 238 km, ...

Giro d’Italia – Nibali carico : “giornata positiva - non mi metto nei panni di Dumoulin. Koren? Ci siamo rimasti male” : Il corridore siciliano ha parlato della tappa di ieri, soffermandosi anche sulla sospensione del compagno di squadra Buone sensazioni per Vincenzo Nibali dopo la quinta tappa del Giro d’Italia 2019, il corridore siciliano è apparso soddisfatto della sua prestazione al termine di una frazione interlocutoria. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Tra poco si comincerà a fare sul serio, per questo motivo lo Squalo affila i denti ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Cassino-San Giovanni Rotondo) : possibili scenari tattici. Potrebbero muoversi gli uomini di classifica : Eccoci alla sesta tappa del Giro d’Italia 2019 da Cassino a San Giovanni Rotondo. 238 km per la seconda frazione più lunga di questa edizione della Corsa Rosa che presenta un finale insidioso, magari adatto ai finisseur o i big della generale. La prima parte prevede delle brevi ascese seguite da un tratto in pianura dov’è posizionato lo sprint intermedio di Bojano. Si tornerà poi a salire verso Campobasso, poi una discesa verso la ...