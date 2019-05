Sette libri per sette film horror indimenticabili | eccoli

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Questo è unche vi farà paura. Vi ho avvisato”. Il tweet è di Stephen King (per la cronaca: 30mila like). E francamente non capiamo se è un tweet sarcastico o sincero rispetto al remake di Pet Sematary,in sala in Italia dal 9 maggio, diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer, produzione Paramount. Perché la versione 2019 che doppia quella genuina e camp diretta da Mary Lambert nel 1989, per l’ottavo titolo letterario del nostro (era il 1983), non sembra proprio essere qualcosa di trascendente. Intanto ilnegli Stati Uniti è uscito il 5 aprile scorso incassando già 53 milioni di dollari (budget ufficiale: 21 milioni). Poi, superando la diffidenza più o meno esibita di King per molte trasposizioni dei suoi romanzi, l’annosa e prolungata vexata quaestio su come si traducono i suoi scritti su grande schermo è sempre di attualità. Il racconto sul cimitero per cuccioli di ...

