Calcio | Europei Under 17 2019 | l’Italia va a caccia della semifinale contro il Portogallo

Calcio - Europei Under17 : il tabellone dei quarti di finale. Calendario - date - programma - orari e tv. Gli accoppiamenti fino alla finale : Con gli ultimi match della serata, tra i quali il brillante 4-1 rifilato dall’Italia alla Spagna, si sono andati a comporre gli accoppiamenti dei quarti di finale dei campionati Europei 2019 di Calcio di Irlanda. Gli Azzurrini, testa di serie del Gruppo D se la dovranno vedere contro il Portogallo seconda del Gruppo C, quindi dalla stessa parte vedremo un interessante Francia-Repubblica Ceca. Nella parte alta del tabellone, invece, Belgio ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Spagna - gli azzurrini di Carmine Nunziata a caccia del primato del gruppo D : Torna in scena, domani alle ore 20 all’UCD Bowl di Dublino, la Nazionale italiana Under17 di Calcio di Carmine Nunziata, impegnata nella fase finale degli Europei 2019 di categoria. Gli azzurrini, dopo aver sconfitto la Germania e l’Austria, hanno messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale ma sul rettangolo verde irlandese si giocheranno le loro chance di primato del girone D contro la Spagna. Un match non facile ...

Calcio - Europei Under21 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : tutte le partite e le date dai gironi alla finale : Dal 16 al 30 giugno in Italia e San Marino si disputeranno gli Europei Under 21 di Calcio, che quest’anno avranno anche valenza di torneo di qualificazione olimpica: sono quattro i posti a disposizione dell’Europa e questi andranno alle semifinaliste. Sono 12 le Nazionali che si contendono il titolo, ma in realtà soltanto 11 possono ambire alla qualificazione alle Olimpiadi dato che l’Inghilterra non può qualificarsi come ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Austria 2-1. Azzurrini ai quarti - ma per il primato bisognerà battere la Spagna : L’Italia batte per 2-1 l’Austria nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 17 di Calcio e conquista il passaggio ai quarti di finale: gli Azzurrini per vincere il Girone D però dovranno battere la Spagna, che ha una miglior differenza reti rispetto alla nostra selezione. In gol per l’Italia Esposito (su rigore) e Panada, per l’Austria finisce sul tabellino marcatori Pross. Nel primo tempo ...

Calcio - Europei Under 17 2019 : Italia in cerca di un successo contro l’Austria per mettere al sicuro il passaggio ai quarti di finale : Proseguirà domani sera con la sfida contro l’Austria l’avventura della Nazionale Italiana agli Europei U17 2019 in corso di svolgimento in Irlanda. La selezione guidata da Carmine Nunziata vuole dare continuità alla brillante vittoria all’esordio sulla Germania per ipotecare il passaggio del turno e giocarsi la qualificazione alla prossima rassegna iridata nei quarti di finale dato che le quattro semifinaliste della ...

Calcio - Europei Under17 2019 - Carmine Nunziata : “Con la Germania grande atteggiamento - ma sarà importante non sottovalutare l’Austria” : Domani sera alle ore 20.00 a Longford la Nazionale italiana si giocherà contro l’Austria il pass per i quarti di finale degli Europei Under17 di Calcio. Gli Azzurrini, dopo aver battuto all’esordio la Germania per 3-1, si trovano infatti in testa al Gruppo D e vincendo potrebbero ottenere la qualificazione con un turno di anticipo se nell’altra sfida i tedeschi non riuscissero a battere la Spagna. Contro la Germania gli Azzurrini hanno ...

Calcio - Roberto Mancini : “Obiettivo qualificarsi agli Europei. Stimo Balotelli - Zaniolo e Kean mi danno del lei” : Roberto Mancini è stato intervistato in esclusiva da Diletta Leotta nel programma “Linea Diletta” disponibile sulla piattaforma Dazn. Il CT della nazionale italiana ha parlato degli obiettivi futuri dell’Italia: “L’obiettivo è ovviamente qualificarsi agli Europei. Le partite sono tutte da vincere, soprattutto per noi che abbiamo un ranking troppo brutto per essere quello dell’Italia”. L’ex ...

Calcio - Europei Under 17 2019 : gli azzurri convocati - la Nazionale a caccia dell’impresa in Irlanda : Venerdì 3 maggio incominceranno gli Europei Under 17 di Calcio e l’Italia sarà protagonista in Irlanda, la nostra Nazionale è tra le migliori 16 del Vecchio Continente che si daranno battaglia per la conquista del titolo. Gli azzurrini furono protagonisti l’anno scorso quando persero la finale contro l’Olanda ai calci di rigore. Carmine Nunziata guiderà ancora una volta la nostra selezione inserita in un girone di ferro con ...

Calcio - Europei Under17 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv. C’è l’Italia : Gli Europei Under 17 di Calcio 2019 si disputeranno in Irlanda dal 3 al 19 maggio, alla 18^ edizione della rassegna continentale di categoria parteciperanno 16 Nazionali suddivise in quattro gironi: le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta che condurrà alla finale di Dublino. Le prime cinque squadre classificate staccheranno anche il pass per i Mondiali che andranno in scena in ...

Calcio - la classifica combinata dei cinque maggiori campionati europei - Psg in testa [DETTAGLI] : Forte della vittoria contro il Monaco è il Paris Saint-Germain a dominare la classifica combinata dei cinque maggiori campionati europei. Il PSG ha il bilancio più alto tra goal segnati, tiri effettuati, ammonizioni ricevute, tempo di possesso palla, attacco, difesa e duelli aerei. I parigini hanno un rating di 7.10, seguito dal Manchester City con 7.09 e dal Bayern Monaco con 7.03. La classifica combinata dei 5 top campionati europei vede ...

Juventus-Ajax : il Calcio «populista» di Allegri sconfitto da quello «europeista» di Ten Hag : ... il libro che Allegri ha scritto e che - riassume lui stesso - è «la confessione di tutto quello che ho imparato nel calcio e dal mondo del calcio» e «l'applicazione di ciò che mi è stato insegnato e ...

Calcio - Roberto Mancini : “Kean e Zaniolo andranno agli Europei under 21” : Sciolti con molto anticipo i dubbi, dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a un evento con Radio Italia. Come riportato dall’ANSA l’allenatore dell’Italia ha risposto a delle domande sui giovani rampanti della propria squadra, che a giugno dovrebbero anche affrontare gli Europei under 21, con la selezione di categoria guidata da Luigi Di Biagio. Nonostante l’appuntamento della Nazionale maggiore con le ...

Calcio - Europei Under21 : i possibili convocati dell’Italia. Arriveranno i big dalla Nazionale maggiore? : Il 16 giugno prenderanno il via i campionati Europei 2019 Under21 di Calcio che, com’è ben noto, si disputeranno proprio in Italia (con qualche match anche a Serravalle, San Marino). Gli Azzurri vogliono farsi trovare pronti all’evento (saranno inseriti nel Girone A con Spagna, Polonia e Belgio) ed il CT Luigi Di Biagio spera di poter avere una mano dal suo collega al piano superiore, Roberto Mancini, sotto forma di giocatori ...

Calcio - delegazione UEFA a Roma per verificare le strutture degli Europei 2020 : Una delegazione della UEFA si è recata in giornata a Roma nel quadro dell’organizzazione degli Europei 2020 itineranti. Si è discusso in merito ai principali luoghi nei quali si concentrerà l’attenzione di chi vorrà assistere alla manifestazione calcistica: lo Stadio Olimpico e la fan zone, da allestire nel centro storico della capitale d’Italia. Gli emissari del massimo organo continentale relativo al Calcio si sono mostrati ...