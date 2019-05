optimaitalia

(Di sabato 11 maggio 2019) Si intitolada unin undiildi, una giovane cantautrice molto promettente che abbiamo incontrato!da unin undiè un titolo molto particolare, oltre che lungo. Perché lo hai scelto per il tuo disco?Mi piaceva l'idea di dare un'immagine più che un titolo, non una parola astratta ma far venire in mente un quadretto a chi lo legge. Tutto nasce da un sogno, che ho raccontato in A casa di nessuno, la prima traccia del disco, da cui poi è venuto fuori questo pezzettino che abbiamo deciso di rendere il titolo del disco.Il tuosingolo è Non mi pento, quanto c'è di autobiografico?Tutto. Quando sbaglio ammetto gli errori, li analizzo e li supero, faccio in modo che diventino mezzi per crescere, non mi piango addosso ma cerco di trovare il lato costruttivo.In Lenzuola bianche invece parli ...

OptiMagazine : Punta da un chiodo in un campo di papaveri è il nuovo album di Ylenia Lucisano, una cantautrice da tenere d’occhio … - pablo13461 : @mat_brandi ha ragione dimaio..sta in equilibrio come su una punta di chiodo - justhiphop5 : ALBUM: Ylenia Lucisano – Punta Da Un Chiodo In Un Campo Di Papaveri (ZIP) -