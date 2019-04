TelevideoRai101 : Spagna,Puigdemont escluso dalle Europee - VillaltaEsteban : RT @gaiaitaliacom: Il PSOE vince le elezioni in Spagna doppiando tutti gli altri partiti. In Catalogna crolla Puigdemont- - poetazzo : RT @Lettera43: L'ex presidente della Catalogna ha perso gran parte del consenso, andato al rivale Junqueras che ha preferito il carcere all… -

L'ex presidente della Catalogna, Carles, è statocon altri due separatisti catalani dalla corsa alle. Lo ha stabilito la Commissione elettorale spagnola, dopo un ricorso del Pp e di Ciudadanos. Fuggito in Belgio nel 2017 per evitare l'arresto dopo il referendum secessionista,aveva presentato la sua candidatura con il partito Junts per Catalunya. "Si tenta di bloccare una lista che vuole portare le voci della Catalogna nel cuore delle istituzioni", ha detto il partito.(Di lunedì 29 aprile 2019)