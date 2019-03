Strage di Bologna | la procura generale | “In un video di un turista in stazione c’è un

Strage Bologna - forse Bellini in super 8 : ANSA, - Bologna, 25 MAR - Un fotogramma estrapolato da un filmino amatoriale super 8 girato da un turista tedesco la mattina del 2 agosto 1980 in stazione a Bologna mostra una "spiccata somiglianza" ...

Strage di Bologna - in Super8 volto che pare l'ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini : Un fotogramma estrapolato da un filmino amatoriale Super 8 girato da un turista tedesco la mattina del 2 agosto 1980 in stazione a Bologna mostra una "spiccata somiglianza" tra il volto di una persona ripresa e Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale. Sulla base anche di questo documento, che l'ANSA ha potuto visionare, la Procura generale di Bologna ha chiesto la revoca del proscioglimento del 1992 per Bellini, in modo da riaprire ...

Strage di Bologna - riesumati dopo 39 anni i resti di Maria Fresu : Era la mamma della piccola Angela, tre anni appena quando fu dilaniata dall'ordigno piazzato alla stazione ferroviaria di Bologna. La riesumazione è stata disposta nell'ambito nelle nuove indagine sull'ex attivista dei Nuclei Armati Rivoluzionari, Gilberto Cavallini. Per la Strage, che brucio 85 vittime innocenti, furono condannati solo gli esecutori materiali. Nulla si sa, ad oggi, dei mandanti.Continua a leggere

Strage di Bologna - riesumata la salma di Maria Fresu : resti in cattive condizioni : La prima impressione degli esperti I resti erano all'interno di una piccola bara, sparsi, e non chiusi in appositi contenitori chimici come qualcuno si aspettava. Le loro condizioni sono state ...

Strage di Bologna - la procura generale vuole indagare su Paolo Bellini : chiesta la revoca del proscioglimento : indagare Paolo Bellini per la Strage di Bologna. È quello che vuole fare la procura generale del capoluogo emiliano. Il pg ha chiesto la revoca del proscioglimento disposto il 28 aprile 1992 nei confronti di Bellini, per iscriverlo nel registro degli indagati con l’accusa di concorso nella Strage del 2 agosto. Bellini, ex militante dell’estrema destra, testimoniò al processo sulla trattativa Stato-Mafia. I magistrati chiedono al gip Francesca ...

Strage di Bologna - indagato per depistaggio l'ex generale del Sisde : La procura generale di Bologna, che sta indagando sui mandanti e i finanziatori della Strage del 2 agosto 1980, quando una bomba esplose alla stazione Centrale, uccidendo 85 persone. Per quella Strage è stato iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di depistaggio, il generale Quintino Spella, oggi 90enne.Ieri, durante l'udienza del processo in Corte d'Assise all'ex Nar Gilberto Cavallini, accusato di concorso in Strage, nella quale ...

