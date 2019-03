Denuvo presenta la sua tecnologia Anti-Cheat

eurogamer

(Di lunedì 25 marzo 2019) Mentre l'industria che tutti conosciamo e amiamo è cresciuta in modo esponenziale, così è aumentato anche il numero deier nei giochi e negli eSport. Con l'obiettivo di livellare il campo di gioco, gli esperti di DRM,, hanno lanciato la loro soluzionealla GDC di quest'anno, per fare in modo che i violatori delle regole evitino di "manipolare dati o codice per ottenere un vantaggio rispetto ad altri giocatori".Come riporta PCGamesN, il capogruppo Irdeto ha confermato che il 77% dei giocatori lascia definitivamente una partita se pensa che gli avversari non stiano giocando secondo le stesse regole. "Ier rovinano i videogiochi per gli utenti onesti", ha detto l'amministratore delegato di, Reinhard Blaukovitsch, "iling ha anche un impatto importante sul mercato degli eSport, dove sono in gioco importpremi".Irdeto afferma che...

